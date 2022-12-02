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الأرجنتين: مظاهرة في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 06:37

الأرجنتين: مظاهرة في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: قاسم بكري

شهدت العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، الخميس، مظاهرة في "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني".

ونظمت المظاهرة بدعوة من مؤسسات اجتماعية وتيارات ذات توجه يساري، وشارك فيها العشرات.

وتجمع المتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية ورددوا هتافات تضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكار لسياسات الاحتلال الإسرائيلي من قبيل "إسرائيل دولة فاشية صهيونية".

وشارك في المظاهرة النائب اليساري في البرلمان الأرجنتيني خوان كارلوس جيوردانو.

وعام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية قرار تقسيم فلسطين رقم 181، حيث قامت دولة إسرائيل في العام التالي على أرض فلسطينية محتلة بينما لم تقم الدولة الفلسطينية حتى الآن.

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#الأرجنتين
#فلسطين
#بوينس آيرس
#يوم التضامن العالمي

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