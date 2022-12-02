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قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 07:07

قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

لقي شخصان مصرعيهما وتشرّد أكثر من 4 آلاف آخرين جرّاء أمطار غزيرة هطلت في مناطق عدة بالبرازيل منذ أيام، حسبما قالت السلطات، أمس الخميس.

في ولاية سانتا كاتارينا (جنوب)، تسببت الأمطار بفيضانات أودت بشخصين أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني المحلي، ولا يزال رجل إطفاء مفقودا.

وأظهرت صور نشرتها السلطات، مناطق كاملة في مدينة ساو جواو باتيستا وقد غمرتها الفيضانات. وحتى الآن، أفادت سلطات سانتا كاتارينا بوجود أكثر من ألف نازح، بينما في ولاية باهيا (شمال شرق) أجبر أكثر من 4 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.

وتشهد مناطق عدة في البرازيل هطول أمطار غزيرة منذ أيام. وأدى انزلاق للتربة، الإثنين، على طريق سريع في منطقة جبلية بولاية بارانا (جنوب) إلى مقتل شخصين على الأقل. وواصل رجال الإطفاء، الخميس، البحث عن مفقودين تحت الوحل. وأشارت حكومة بارانا إلى أن عدد المفقودين "انخفض إلى أقل من ثلاثين". في بادئ الأمر، قدّرت السلطات عدد المفقودين بـ"ما بين 30 و 50" شخصا.

في شباط/ فبراير الماضي، لقي 233 شخصًا مصارعهم في بتروبوليس، في منطقة جبلية بالقرب من ريو دي جانيرو، بسبب انزلاقات للتربة وفيضانات.

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#البرازيل
#كوارث طبيعية
#أمطار غزيرة
#سانتا كاتارينا
#ساو جواو باتيستا
#بارانا

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