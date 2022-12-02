كابُل: مقتل مسلحين بتفجير سيارة مفخخة استهدف مقر الحزب الإسلامي

عرب ٤٨ / أ ف ب

أفاد مسؤولون أفغان اليوم، الجمعة، بأن ثلاثة مسلحين هاجموا مقر الحزب الإسلامي الذي يترأسه السياسي، قلب الدين حكمتيار، وحاولوا اقتحامه بعد تفجير سيارة مفخخة قربه.

وقال غيرت بهير المسؤول في الحزب، إن اثنين من المهاجمين قتلا أثناء محاولتهما اقتحام المقر في كابُل الذي يضم أيضا مسجدا، بينما تمكن ثالث من الفرار.

وأضاف "انفجرت السيارة في الخارج ما تسبب بقليل من الأضرار".

وقال المسؤولون إن حكمتيار الذي شغل منصب رئيس الوزراء في التسعينيات كان داخل المقر لكنه لم يصب بأذى.

وأكد عبيد الله مدبر المسؤول في شرطة المنطقة مقتل اثنين من المهاجمين، مشيرا إلى اعتقاده بأن الثالث جرى اعتقاله.

وقال "أنا خارج المجمع (...) الوضع تحت السيطرة"، مضيفا "أخبرنا الحراس في مكتب الحزب الإسلامي أن هناك ثلاثة مهاجمين، وقد قتلوا اثنين وأصابوا آخر قبل وصولهم إلى هدفهم".

ويُنظر إلى حكمتيار على أنه ناج سياسي في أفغانستان بعد أن قاتل ضد قوات الاتحاد السوفياتي التي غزت البلاد وأيد طالبان بعد سيطرتها على الحكم للمرة الأولى كما وعارض الحكومة المدعومة من الغرب التي حكمت حتى آب/أغسطس من العام الماضي.