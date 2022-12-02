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مقتل نحو 13 ألف عسكري أوكراني منذ الغزو الروسي

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 06:53

مقتل نحو 13 ألف عسكري أوكراني منذ الغزو الروسي
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، إن ما يصل إلى 13 ألف جندي أوكراني قتِلوا منذ غزو روسيا لبلادهم في شباط/ فبراير 2022.

وصرح ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري زيلينسكي، عبر قناة 24 الأوكرانية أنه "لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة (...) تتراوح بين 10 آلاف (...) إلى 13 ألف قتيل". وأضاف أن رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".

عندما كانت القوات الروسية تسعى في حزيران/ يونيو الماضي إلى السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن بلاده تخسر "60 إلى 100 جندي في اليوم".

في المعسكر المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أيلول/ سبتمبر الماضي إن 5937 جنديًا روسيًا قتلوا منذ بدء النزاع في 24 شباط/ فبراير.

ويُشتبه في أن الطرفين المتحاربين يقللان من حجم خسائرهما البشرية لتجنب أن يؤثر ذلك سلبا في معنويات قواتهما.

في تشرين الثاني/ نوفمبر، قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية، الجنرال مارك ميلي، إن أكثر من مئة ألف جندي روسي قُتلوا أو جرحوا منذ بداية غزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة.

والأرقام التي ذكرها الجنرال ميلي ولا يمكن تأكيدها من مصدر مستقل، هي الأكثر دقة التي قدمتها واشنطن حتى الآن. كما قُتِل آلاف المدنيين في أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ عقود.

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#أوكرانيا
#روسيا
#الغزو الروسي
#فولوديمير زيلينسكي
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