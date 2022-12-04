أوبك+ يبقي على مستويات إنتاج النفط في أجواء من انعدام اليقين

قررت دول تحالف "أوبك بلاس"، مساء اليوم، الأحد، الإبقاء على حصص إنتاجها من النفط، في ظل أجواء من انعدام اليقين، عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف النفط الروسي حيّز التنفيذ.

واتفق ممثلو الدول الـ13 أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وحلفائها العشرة بقيادة روسيا، الإبقاء على المسار الذي أقرّ في تشرين الأول/ أكتوبر.

ويقضي القرار بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023، على ما نقلت وكالة "فرانس" برس عن مشاركين في الاجتماع.

وأكد تحالف "أوبك+"، في بيان، الإبقاء على القرار السابق الذي اتخذ دعما للأسعار وأثار استياء البيت الأبيض الساعي لخفض أسعار الوقود في المحطات.

ووفق بيان صدر عقب اجتماع أعضائه افتراضيا، أعاد التحالف التأكيد على قراراته السابقة "بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لتكون كل شهرين".

كما تم منح اللجنة الوزارية المشتركة "صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت".

وقال المحلل هانس فان كليف، من "إيه بي إن أمرو"، إنه "هذه ليست مفاجأة كبرى"، مذكرا بأن التحالف سبق أن "حذر من تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على الخام".

وتدنت أسعار النفطين المرجعيّين في العالم خلال الأسابيع الأخيرة لتتراوح حاليا بين 80 و85 دولارا للبرميل، بتراجع كبير عن المستويات القصوى التي سجلتها في آذار/ مارس وتخطت 130 دولارا للبرميل بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح الكارتيل أن هذا "يؤكد بصورة رجعية صوابية إستراتيجيتنا".

وحدد موعد الاجتماع المقبل في 4 حزيران/ يونيو 2023، على أن يبقى التحالف على استعداد للاجتماع "في أي وقت" في هذه الأثناء لاتخاذ "تدابير إضافية فورية" إذا دعت الحاجة.

وصدر القرار الذي كان متوقعا إلى حد بعيد، إثر اجتماع سريع عقده "أوبك بلاس" عبر الفيديو، وفق الصيغة المعتمدة خلال تفشي وباء كورونا، وذلك بعد اجتماع استثنائي في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر في فيينا، مقر أوبك.

ووردت تكهنات حول تخفيض أكبر، لكن التحالف فضل التريث إزاء "الغموض بشأن وطأة (العقوبات الجديدة) على إنتاج الخام الروسي"، بحسب ما علق المحلل "لدى يو بي إس"، جيوفاني ستاوفونو، متحدثا لوكالة "فرانس برس".

وقرر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا فرض سقف على سعر النفط الروسي قدره 60 دولارا يبدأ العمل به الإثنين "أو بعيد ذلك"، الأمر الذي ترفضه روسيا تماما.

وفي اليوم نفسه، يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، ما سيلغي ثلثَي واردات الكتلة من النفط الروسي. وتهدف هذه الإجراءات إلى حرمان موسكو من موارد تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا.

ويجري التداول حاليا بنفط الأورال المرجعي للخام الروسي بحوالي 65 دولارا للبرميل، ما يزيد بقليل عن السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أن الآلية الأوروبية سيكون لها تأثير محدود على الأمد القصير.

روسيا تحذّر

وحذر الكرملين من أنه لن يسلم النفط للدول التي تتبنى آلية فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في موقف أكده نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بشؤون الطاقة، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد.

وقال نوفاك، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، أن بلاده تعمل على "آليات لحظر استخدام أداة تحديد سقف أيا كان المستوى المحدد". وقال منددا بالقرار إن "تدخلا كهذا لا يمكن إلا أن يتسبب بمزيد من الزعزعة لاستقرار السوق وبانقطاع في موارد الطاقة".

ومن العناصر الأخرى التي دفعت أوبك بلاس على اتخاذ قرارها، بحسب جيوفاني ستاوفونو، "التخفيف الطفيف" للقيود الصحية الصارمة في الصين، الذي من شأنه خفض المخاوف في الأسواق.

ويراقب المستثمرون طلب الصين، المستورد الأول للنفط الخام في العالم، إذ أن أدنى مؤشر تباطؤ اقتصادي أو موجة جديدة من الإصابات بالوباء في هذا البلد ينعكس مباشرة على الأسعار.

كيف يؤثر ذلك على الأسعار؟

وفي هذا السياق من ضعف الاقتصاد، وإزاء المخاوف من ركود اقتصادي معمم في العالم، تراجعت أسعار نفط برنت بحر الشمال، الخام المرجعي الأوروبي، ونفط غرب تكساس الوسيط، الخام المرجعي الأميركي، بحوالي 8% منذ الاجتماع الأخير للتحالف في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وإن كان أوبك بلاس اختار الاحتراس، فإن التحالف قد يقوم خلال الأشهر المقبلة بـ"اعتماد موقف أكثر هجومية"، بحسب المحلل في "يونيكريديت"، إدواردو كامبانيلا، في تحذير للغرب الذي يثير استياء الكارتيل بفرضه قيودا على الأسعار.

واعتبر هانس فان كليف أنه ينبغي الآن مراقبة رد فعل الأسواق عند استئناف المداولات الإثنين، لافتا إلى أنه من شأن إبقاء أوبك بلاس على إستراتيجيتها بالتزامن مع العقوبات على موسكو "دفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا".