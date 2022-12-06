مناورات سيول وواشنطن: جيش كوريا الشمالية بحالة تأهب قصوى

أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنه أمر وحدات عسكرية بإطلاق مزيد من قذائف المدفعية في البحر، وحالة التأهب القصوى بصفوف وحداته، وذلك ردا على المناورات الجارية في كوريا الجنوبية بمشاركة الولايات المتحدة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء، فإن جيش كوريا الشمالية أصدر أمرا طارئا بالتأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات، كما أمر وحداته العسكرية بإطلاق قذائف المدفعية بالبحر ردا على مناورات سول وواشنطن.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية، سقط بعضها في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين.

ووصفت سيول ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين للحد من التوتر.

وتجري القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود، منذ أمس الإثنين.

ويقول الحلفاء إن التدريبات ضرورية لردع كوريا الشمالية المسلحة نووياً، والتي اختبرت عددا قياسيا من الصواريخ هذا العام، وتستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

وانتقدت بيونغ يانغ بشدة التدريبات المشتركة، ووصفتها بأنها استفزازية ودليل على سياسات سيول وواشنطن العدائية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي قوله "يجب على العدو أن يوقف على الفور العمليات العسكرية الاستفزازية في المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية".

وقال المتحدث إنه بالإضافة إلى نيران المدفعية، أصدر الجيش الكوري الشمالي أمرا طارئا بالتأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات، وأمر الجنود بتكثيف المراقبة.