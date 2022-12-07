ألمانيا تفكك شبكة لليمين المتطرف خططت لمهاجمة البرلمان

نفذت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصا من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدعون فدراليون.

وقال المدعون في بيان إن أفرادا ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر)، يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".

وأعلنت السلطات الألمانية تنفيذها منذ صباح اليوم الأربعاء، عملية كبرى لمكافحة "الإرهاب"، في وقت أصدر فيه الادعاء العام أوامر باعتقال 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "حركة مواطني الرايخ".

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إن المدعي العام يحقق في شبكة إرهابية مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.

بدوره، أصدر الادعاء العام الألماني أوامر اعتقال بحق 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى لتنظيم "حركة مواطني الرايخ".

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة كارلسروه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن السلطات شنت الحملة في 11 ولاية ألمانية. ولم يتم الإعلان بعد عن مزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء "مواطني الرايخ" لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية، ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع الضرائب والمخصصات الاجتماعية، ويصرون على أن "الإمبراطورية الألمانية" لا تزال قائمة.