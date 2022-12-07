قتلى وجرحى بهجوم انتحاري على مركز للشرطة بإندونيسيا

أفادت الشرطة الإندونيسية بمقتل شخصين وإصابة آخرين في انفجار يشتبه في أنه انتحاري، وقع صباح اليوم الأربعاء، في مركز شرطة أستانا أنيار، في مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا الغربية.

ولم تذكر سلطات الأرخبيل أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، أي مؤشر حول دوافع هذا الهجوم، بينما تشهد البلاد منذ سنوات نشاطا تيارات مسلحة.

ووقع الانفجار حوالي الساعة 08,20 صباحا في مقر مركز شرطة أستانا أنيار فى باندونغ، وهي عاصمة المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا.

وقال قائد شرطة باندونغ، أسوين سيبايونغ، لقناة كومباس التلفزيونية "جاء رجل يلوح بسلاح حاد وكان يحاول إصابة رجال الشرطة".

وأضاف أن الرجل فجر نفسه وقتل، موضحا أن ثلاثة شرطيين جرحوا في الانفجار.

وتابع أسوين "أصيب ثلاثة من رجالنا ونقلوا إلى المستشفى، وقمنا بتأمين المبنى وطوقنا جميع مداخله".

وقال المتحدث باسم شرطة جاوا الغربية إبراهيم تومبو، لقناة مترو إن قائد شرطة باندونغ وصل إلى مكان الحادث وفرقة متفجرات في طريقها إليه.

وتعرضت إندونيسيا، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين، لعدة هجمات استهدف بعضها مراكز الشرطة.

وفي عام 2019، سنت إندونيسيا قانونا جديدا صارما لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة تستلهم فكر تنظيم "داعش".