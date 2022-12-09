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موسكو: قتيل في حريق والسلطات ترجّح فرضية عمل إجراميّ

تاريخ النشر: 09/12/2022 - 10:10

موسكو: قتيل في حريق والسلطات ترجّح فرضية عمل إجراميّ
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تشتبه إدارة الطوارئ الروسية بأن الحريق الهائل الذى اندلع ليل الخميس- الجمعة في مركز للتسوق، في إحدى ضواحي موسكو وأسفر عن سقوط قتيل، نجم عن عمل "إجرامي" كما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وكانت وزارة الحالات الطارئة الروسية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن "فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريق على مساحة سبعة آلاف متر مربع"، اندلع ليل الخميس الجمعة في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

لكنها لم تؤكد معلومات أوردتها وسائل الإعلام الروسية عن سقوط قتيل.

واشتعلت النيران فى مركز التسوق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال العاصمة الروسية على بعد سبعة كيلومترات عن مطار شيريميتييفو الدولي.

وأوضحت الوزارة على تطبيق "إنستغرام"، أنه "بسبب انهيار السقف، امتد الحريق على الفور في منطقة واسعة"، مشيرة إلى الصعوبة التي تواجهها فرق الإطفاء في العمل.

وبعيد ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر في إدارة الطوارئ لم تحددها، أن السلطات تشتبه بأن الحريق نجم عن عمل "إجرامي".

وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن فرضية "أعمال متعمدة، مثل حريق إجرامي، مطروحة"، بينما قالت وكالة "سبوتنيك" إن عملا إجراميا هو "أحد التفسيرات الرئيسية" لهذا الحريق.

وقالت وكالات الأنباء الحكومية بعد ذلك إن سبب الحريق قد يكون مخالفة لمعايير السلامة.

وظهر في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريق هائل وناس يفرون من مبنى تشتعل فيه النيران باتجاه موقف للسيارات.

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#مركز للتسوق
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#روسيا
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