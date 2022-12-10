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ألمانيا: مقتل شخص مسلح بعد احتجازه رهائن وقتل امرأة

تاريخ النشر: 10/12/2022 - 17:10

ألمانيا: مقتل شخص مسلح بعد احتجازه رهائن وقتل امرأة
من المكان (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قتل شخص بعد احتجازه رهائن اليوم، السبت، في مركز تجاري بدريسدن شرق ألمانيا خلال عملية كبيرة نفذتها قوات الأمن؛ حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية.

وقالت الشرطة في تغريدة لها "عملية احتجاز الرهائن في دريسدن انتهت" مضيفة "الوضع لم يعد يشكل خطرا".

وأوضحت الشرطة في بيان "خلال الهجوم وإطلاق سراح الرهائن أصيب الشاب البالغ 40 عاما بجروح أودت به".

وأضافت أنها قدمت الرعاية لشخصين "غير مصابين بجروح ظاهرة" بدون أن تكشف مزيدا من التفاصيل بشأن المشتبه به.

ورُفعت الإجراءات الأمنية التي اتخذت في وسط عاصمة أقليم ساكسونيا.

وقبيل الساعة 13:00 (11:00 بتوقيت غرينتش)، قالت الشرطة إنها "على اتصال" بالمشتبه به، موضحة أن مجموعات التدخل و"التفاوض" كانت "موجودة أيضا في المكان".

وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة "بيلد" أن رجلا مسلحًا بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة.

وأضافت "بيلد" أن مطلق النار البالغ 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل الأخيرة.

وجرى إغلاق المركز التجاري وسوق عيد الميلاد المجاورين.

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#ألمانيا
#احتجاز رهائن

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