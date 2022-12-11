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سورية: واشنطن تعلن مقتل قياديين في تنظيم "داعش"

تاريخ النشر: 11/12/2022 - 19:57

سورية: واشنطن تعلن مقتل قياديين في تنظيم "داعش"
من موقع قتلت فيه غارة أميركية قياديا في التنظيم، تموز (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي، اليوم الأحد، مقتل قياديين إثنين في تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة نفذتها قواتها في شرق سورية.

ومنذ إعلان القضاء على "دولة الخلافة" في 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم، وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سورية.

وقالت القيادة المركزية ("سنتكوم") في بيان إن قواتها "نفذت غارة ناجحة عبر طوافة في شرق سورية" فجرا، ما أسفر عن مقتل "مسؤولين إثنين في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)" بينهم شخص يُدعى أنس، وهو قيادي في التنظيم في سورية، "كان متورطا في التسهيل والتخطيط لعمليات دامية" في شرق البلاد.

وأشارت إلى أنه "جرى التخطيط بشكل مفصل للعملية الأحادية لضمان نجاحها"، لافتة إلى أن التقييم الأولي يشير إلى عدم وقوع ضحايا مدنيين.

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بمواجهة تهديد التنظيم المتطرف "بالشراكة مع القوات المحلية"، مشيرا إلى أن مقتل القياديين في العملية الأخيرة من شأنه أن "يقوض قدرة التنظيم على التخطيط وشن اعتداءات تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن إنها "أبرز عملية ضد التنظيم" في المنطقة منذ تعالت التهديدات التركية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشن هجوم بري جديد ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، المدعومين أميركيا، في شمال شرق سورية.

وأفاد المرصد السوري الذي يمتلك شبكة واسعة من الناشطين الميدانيين، بأن العملية نفذت بالتعاون مع عناصر مكافحة الإرهاب ضمن "قوات سورية الديمقراطية"، وعمودها الفقري المقاتلين الأكراد، في قرية الزر في ريف دير الزور الشرقي.

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم، في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد وتتواجد في قواعد في محافظة الحسكة والرقةودير الزور.

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما التنظيم أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ثمّ أبو إبراهيم القرشي في شباط/ فبراير الماضي في محافظة إدلب.

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