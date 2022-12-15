  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ألمانيا تبرم صفقة لشراء 35 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35"

تاريخ النشر: 15/12/2022 - 06:43

ألمانيا تبرم صفقة لشراء 35 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35"
المقاتلات المتطورة ستحل محل أسطولها القديم (gettyimages)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في برلين أن ألمانيا أبرمت مع الجيش الأميركي عقدا لشراء 35 مقاتلة من طراز "إف-35" (F-35)، في صفقة تندرج في إطار جهود برلين لتحديث جيشها.

وقالت السفارة في بيان إن الحكومة الألمانية "وقعت عقدا مع سلاح الجو الأميركي لشراء 35 طائرة مقاتلة من "طراز إف-35 لايتنينغ تو"، سيتم تسليمها بين عامي 2026 و2029".

وفي آذار/مارس الماضي أعلنت برلين عزمها شراء 35 من هذه المقاتلات التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، بالإضافة إلى 15 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "يوروفايتر" الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه المقاتلات المتطورة ستحل محل أسطولها القديم من مقاتلات تورنيدو.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أثارت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، شكوكا ومخاوف بشأن المضي قدما في هذا المشروع بعدما تحدثت عن "تأخيرات وتكاليف إضافية" محتملة لهذه الصفقة التي تناهز قيمتها 10 مليارات يورو، وذلك في رسالة سرية بعثتها إلى لجنة الموازنة في البرلمان وكشف عن محتواها لاحقا.

وتبددت هذه الشكوك مع إعطاء مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) الضوء الأخضر للصفقة أمس الأربعاء.

كما وافق البوندستاغ على صفقات تسلح أخرى، بما في ذلك شراء رشاشات، وستمول هذه الصفقات من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو تم إنشاؤه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بهدف تحديث الجيش الألماني.

وأشادت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، بموافقة النواب على هذه الصفقات، ورأت فيها "علامة مهمة للغاية" على أن البرلمان يدعم الجيش الألماني.

ووفقا لبيان السفارة الأميركية، فإن "برنامج إف-35 الألماني سيضمن استمرار ألمانيا في أداء التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، وسيضمن قدرة الردع الموثوق بها للحلف في المستقبل".

ومن المتوقع أن تدخل أول مقاتلة "إف-35" الخدمة في الجيش الألماني في العام 2028.

ولطالما انشغلت السياسة الألمانية بمسألة استبدال الأسطول القديم من مقاتلات تورنيدو التي يعود تاريخها إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وعددها الإجمالي 93 مقاتلة، عدد منها متهالك.

بودكاست عرب 48

#طائرات "إف-35"
#صفقة
#ألمانيانأميركا
#صفقة
#الجيش الألماني

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مونبيلييه: مقتل فتى وسط اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب
مونبيلييه: مقتل فتى وسط اشتباكات بين مشجعي فرنسا والمغرب

2022-12-15

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تايوان
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تايوان

2022-12-15

السيسي يطلب مساعدة واشنطن للتوصل لاتفاق حول سد النهضة
السيسي يطلب مساعدة واشنطن للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

2022-12-15

الأكثر قراءة

ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

ميسي على بعد خطوة من تكريس أسطورته: ماذا قال بعد تأهله لنهائي مونديال قطر؟

2022-12-14
عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

عن ياسين بونو... رافضًا التحدّث بغير العربيّة

2022-12-14
مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

مونديال قطر: المغرب يودّع من بوابة الكبار وفرنسا تبلغ النهائي

2022-12-14
قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

قتيل وإصابة متوسطة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

2022-12-14
محللون إسرائيليون: بيع شركة

محللون إسرائيليون: بيع شركة "هفينيكس" للإمارات "خطير وغير مسبوق"

2022-12-14