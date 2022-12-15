ألمانيا تبرم صفقة لشراء 35 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35"

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في برلين أن ألمانيا أبرمت مع الجيش الأميركي عقدا لشراء 35 مقاتلة من طراز "إف-35" (F-35)، في صفقة تندرج في إطار جهود برلين لتحديث جيشها.

وقالت السفارة في بيان إن الحكومة الألمانية "وقعت عقدا مع سلاح الجو الأميركي لشراء 35 طائرة مقاتلة من "طراز إف-35 لايتنينغ تو"، سيتم تسليمها بين عامي 2026 و2029".

وفي آذار/مارس الماضي أعلنت برلين عزمها شراء 35 من هذه المقاتلات التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، بالإضافة إلى 15 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "يوروفايتر" الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه المقاتلات المتطورة ستحل محل أسطولها القديم من مقاتلات تورنيدو.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية أثارت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، شكوكا ومخاوف بشأن المضي قدما في هذا المشروع بعدما تحدثت عن "تأخيرات وتكاليف إضافية" محتملة لهذه الصفقة التي تناهز قيمتها 10 مليارات يورو، وذلك في رسالة سرية بعثتها إلى لجنة الموازنة في البرلمان وكشف عن محتواها لاحقا.

وتبددت هذه الشكوك مع إعطاء مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) الضوء الأخضر للصفقة أمس الأربعاء.

كما وافق البوندستاغ على صفقات تسلح أخرى، بما في ذلك شراء رشاشات، وستمول هذه الصفقات من صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو تم إنشاؤه بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بهدف تحديث الجيش الألماني.

وأشادت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، بموافقة النواب على هذه الصفقات، ورأت فيها "علامة مهمة للغاية" على أن البرلمان يدعم الجيش الألماني.

ووفقا لبيان السفارة الأميركية، فإن "برنامج إف-35 الألماني سيضمن استمرار ألمانيا في أداء التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، وسيضمن قدرة الردع الموثوق بها للحلف في المستقبل".

ومن المتوقع أن تدخل أول مقاتلة "إف-35" الخدمة في الجيش الألماني في العام 2028.

ولطالما انشغلت السياسة الألمانية بمسألة استبدال الأسطول القديم من مقاتلات تورنيدو التي يعود تاريخها إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وعددها الإجمالي 93 مقاتلة، عدد منها متهالك.