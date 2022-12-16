أوكرانيا: خيرسون تعرضت الخميس للقصف "أكثر من 16 مرة"

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنّ القوات الروسية استهدفت خيرسون، أمس الخميس، بأكثر من 16 غارة، في قصف أسفر عن سقوط قتيلين وأدّى لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة في خضمّ الشتاء.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "منذ بداية هذا اليوم، قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة، في يوم واحد فقط".

واستعاد الجيش الأوكراني السيطرة على خيرسون من القوات الروسية الشهر الماضي، لكنّ المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا تتعرّض مذّاك لضربات روسية شبه يومية.

وأضاف زيلينسكي أنّ منطقتي دونباس وخاركيف تعرضتا بدورهما لـ"هجمات روسية وحشية".

(Getty Images)

وخيرسون التي كان يقطنها قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022 حوالي 300 ألف نسمة، تقع على ضفاف نهر دنيبرو وتبعد نحو 500 كلم عن كييف.

وكانت القوات الروسية احتلت المدينة وغالبية أنحاء المنطقة التي تحمل الاسم نفسه بعيد بدء غزوها لأوكرانيا.

ودفعت استعادة الجيش الأوكراني المدينة القوات الروسية إلى التراجع نحو الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، لكن قبل انسحابهم دمّر الروس بنى تحتية للخدمات العامة الأساسية في المدينة، وفق السلطات المحلية.