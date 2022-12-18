فرنسا تعلن إعادة العلاقات القنصليّة مع الجزائر إلى طبيعتها واستئناف منح التأشيرات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الأحد، أن باريس والجزائر، قررتا العودة إلى "علاقات قنصلية عادية"، ينتهي معها قرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف.

وقال دارمانان في تصريح بعدما استقبله الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: "أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الإثنين الفائت قرّر البلدان إعادة العلاقات القنصلية العادية. العلاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد (كورونا)".

وأضاف أن ذلك يشمل "كل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين، وذلك لنرتقي بهذا التبادل لمستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا".

وأعادت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر في آب/ أغسطس الدفء للعلاقات بين البلدين، بعد شهور من التوتر، بسبب ملفات عدة منها ملف التأشيرات.

وفي أيلول/ سبتمبر 2021 قرّرت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت منه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.

وبلغت نسبة رفض التأشيرات 30 بالمئة بالنسبة لتونس و50 بالمئة بالنسبة للجزائر والمغرب. وتمت العودة إلى المعاملات الطبيعية للتونسيين في أيلول/ سبتمبر، ثم المغرب والجزائر منذ الإثنين، كما أعلن دارمانان ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، الجمعة، خلال زيارتها للرباط.

وأكد دارمانان الذي التقى نظيره الجزائري إبراهيم مَراد أنه جاء إلى الجزائر بطلب من الرئيس ماكرون "وهي فرصة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون الذي تم بين الرئيسين".

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