أفغانستان.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار صهريج الوقود إلى 31

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 31 قتيلا، صباح اليوم الإثنين، جراء انفجار صهريج وقود في نفق شمال العاصمة الأفغانية، كابُل.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه متحدث وزارة الصحة في حكومة طالبان المؤقتة، شرافت زمان، تعليقا على آخر إحصائية لضحايا انفجار الأحد.

وأوضح زمان أن عدد المصابين ارتفع إلى 37، مشيرا إلى وجود أشخاص ما يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وأكد استمرار عمليات البحث والإنقاذ، لافتا إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

والأحد، انفجر صهريج وقود في نفق سالانغ بولاية باروان المشيد في ستينيات القرن الماضي.

وفي تصريح سابق، قال همة الله شميم، متحدث ولاية باروان، إن حصيلة الانفجار بلغت 19 قتيلا، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 32.