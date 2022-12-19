إيران: مقتل 4 عناصر أمن وتفكيك شبكة تجسس للموساد

أعلنت السلطات الإيرانية أن جهاز الاستخبارات، أوقف شبكة تجسس لصالح جهاز "الموساد"، حيث كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية ضد أنظمة الصناعات الدفاعية الإيراني، بحسب ما أفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية، اليوم الإثنين، فيما أعلن عن مقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الإثنين.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية إنها اعتقلت أعضاء خلية تجسس، وزعمت أنها تابعة لجهاز الموساد، وذكرت الوكالة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال "تخريبية" في الصناعات الدفاعية الإيرانية من خلال إنشاء شركات مزيفة وتسويق أمني.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن "وزارة الأمن بادرت باعتقال عملاء محليين كانوا بصدد توجيه ضربات للأماكن العسكرية الحساسة".

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الحالي، نقلت وكالة رويترز عن وكالة فارس للأنباء أن السلطات الإيرانية أعدمت 4 أفراد أدينوا بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية الموساد.

وفي تموز/يوليو الماضي، قالت الشرطة الإيرانية إنها اعتقلت شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي كانت تخطط لعمليات وصفتها بالمسلحة والتخريبية.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

كما اتهمت طهران مؤخرا المخابرات الإسرائيلية والغربية بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها إيران عقب وفاة مهسا أميني والتخطيط لإثارتها.

وتخوض إيران وإسرائيل صراعا منذ أمد طويل بشأن عدة قضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران، وتتهم طهران إسرائيل باغتيال عدد من مسؤوليها وعلمائها.

مقتل أربعة عناصر أمن إيرانيين في هجوم

قتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم "إرهابي" بجنوب شرق إيران، حسبما أعلنت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء (إرنا)، اليوم الإثنين.

وقالت الوكالة إنه "خلال عمل إرهابي، استشهد أربعة من عناصر قوات الحرس الثوري" في منطقة سراوان بمحافظة سيستان بلوشستان قرب الحدود الباكستانية.

والمنطقة من أفقر مناطق إيران وتسكنها أقلية البلوش العرقية.

وذكرت إرنا إن "التواجد القوي لقوات الأمن أجبر عناصر المجموعة على الفرار باتجاه باكستان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

شهدت المنطقة في السابق، اشتباكات مع عصابات لتهريب المخدرات ومسلحين من البلوش ومجموعات سنية.

ومنذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بينما كانت تحتجزها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران، تشهد سيستان بلوشستان تظاهرات منددة بالنظام على غرار مدن أخرى في أنحاء البلاد.