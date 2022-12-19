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قصف كييف بمسيرات وزيلينسكي يطالب الغرب بدفاعات جوية

تاريخ النشر: 19/12/2022 - 08:47

قصف كييف بمسيرات وزيلينسكي يطالب الغرب بدفاعات جوية
إسقاط تسع طائرات بدون طيار في المجال الجوي لكييف (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الإثنين، لهجمات بطائرات مسيرة، وحضت السلطات الأوكرانية السكان على إعارة اهتمامهم للإنذارات التي تطلقها السلطات للتحذير من حصول غارات.

وقالت الإدارة العسكرية في منشور على تلغرام إن "العدو يهاجم العاصمة"، مضيفة "في هذه اللحظة، تم إسقاط تسع طائرات بدون طيار في المجال الجوي لكييف".

وأضافت أن القوات الروسية تستخدم طائرات "شاهد" الإيرانية الصنع والتي استخدمت في ضرب العاصمة في الأسابيع الأخيرة.

وأطلقت الحماية المدنية في كييف إنذارا أوليا بحصول غارات وضرورة الاحتماء عند الساعة 1,56 صباحا (23,56 ت غ) حيث استمرت حالة التأهب ثلاث ساعات، ثم انطلقت صفارات الإنذار مجددا عند الساعة 5,24 صباحا قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء الإنذار بعد نصف ساعة.

يأتي ذلك، فيما وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نداء مستعجلا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة، بينما قالت متحدثة أميركية إن الرئيس جو بايدن، مستعد للتحدث مع نظيره الروسي من أجل السلام في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيلاروسيا، وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من بيلاروسيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي بالفيديو أن حماية حدود بلاده "أولوية دائمة"، وأن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا.

وأكد زيلينسكي أن قوات بلاده ما زالت تسيطر على مدينة باخموت في إقليم دونيتسك شرقي البلاد، رغم ما وصفها بمحاولات الروس وسعيهم لتدميرها، وأضاف أنها تعمل على التقليل من إمكانيات القوات الروسية في أماكن وجودها بمنطقتي خيرسون وزاباروجيا والجنوب الأوكراني عامة.

في المقابل، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إن إرسال الولايات المتحدة منظوماتِ صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أنتونوف أن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها وكأن أشباح الحرب الباردة لا يزال يجوب أروقة واشنطن، حسب تعبيره.

بودكاست عرب 48

#الحرب العالمية الثالثة
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