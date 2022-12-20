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أفغانستان: حكومة "طالبان" تحظر التعليم الجامعيّ للنساء

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 20:26

أفغانستان: حكومة "طالبان" تحظر التعليم الجامعيّ للنساء
من تظاهرة مساندة لحقوق المرأة في كابُل (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قررت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير، ندا محمد نديم: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، ضياء الله الهاشمي، الذي نشر الرسالة عبر "تويتر"، القرار، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء، بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

وبعد استيلاء "طالبان" على السلطة في آب/ أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.

وفي 23 آذار/ مارس منعت الفتيات في أنحاء البلاد من التعليم الثانوي، ما قلص بشدّة عددهنّ في الجامعات.

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#طالبان
#حظر التعليم الجامعي
#حظر تعليم النساء
#أفغانستان

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