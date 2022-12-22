ألمانيا توقف عنصرا في استخباراتها بشبهة التجسس لصالح روسيا

أعلنت السلطات الألمانية، مساء الخميس، أنها ألقت القبض على ضابط مخابرات ألماني يشتبه في قيامه بنقل معلومات إلى روسيا.

وقالت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، في بيان، إن المواطن الألماني، كارستن إل، وهو عنصر في الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، يشتبه في ارتكابه "خيانة عظمى" وقد جرى تفتيش شقته ومكتب عمله هو وشخص آخر.

وأوضحت النيابة في كارسلوه، المعنيّة خصوصا بقضايا التجسّس، أنه يشتبه في "نقله عام 2022 أسرار دولة ومعلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية، إلى أجهزة الاستخبارات الروسية".

وتابعت "تم إجراء التحقيق بالتعاون الوثيق مع دائرة الاستخبارات الخارجية الاتحادية". ومثل المشتبه به أمام قاض قرر إيداعه الحبس الاحتياطي.

وقال مدير الاستخبارات الخارجية، برونو كاهل، في البيان، إن "ضبط النّفس والتكتّم مهمان للغاية في هذه القضيّة بالذات. مع روسيا، نتعامل... مع طرف يجب أن يؤخذ في الحسبان افتقاره إلى الضمير وميله إلى العنف".

وأضاف كاهل أن "كل تفصيل يتم الإعلان عنه في هذه القضيّة يمثل عنصر أفضليّة لهذا الخصم في مسعاه لإلحاق الضرر بألمانيا".

وكشف في ألمانيا العديد من قضايا التجسس لحساب روسيا في السنوات الأخيرة، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، رفعت أجهزة الاستخبارات مرة أخرى مستوى استنفارها الاستخباراتي.

وصدر في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حكم بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ على ضابط احتياط ألماني في دوسلدورف، بتهمة التجسس لحساب روسيا.