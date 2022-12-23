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الهجوم على الكابيتول: تقرير نهائيّ يكشف "مؤامرة ترامب متعدّدة الأجزاء"

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 10:26

الهجوم على الكابيتول: تقرير نهائيّ يكشف "مؤامرة ترامب متعدّدة الأجزاء"
خلال الهجوم على الكابيتول (Getty Images)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

أكد التقرير النهائي للجنة مجلس النواب الأميركي بشأن أحداث الهجوم على مقرّ الكونغرس (الكابيتول) في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، انخرط بشكل إجرامي في "مؤامرة متعددة الأجزاء" لقلب النتائج القانونية للانتخابات الرئاسية الماضية، وأنه فشل في التصرف لمنع مؤيديه من مهاجمة مبنى الكابيتول، لينتهي بذلك تحقيق استثنائي استمر 18 شهرا بشأن ترامب، والتمرُّد العنيف قبل عامين.

ويأتي التقرير المكون من 814 صفحة والذي صدر أمس الخميس، بعد أن قابلت اللجنة أكثر من 1000 شاهد، وعقدت 10 جلسات استماع وحصلت على ملايين الصفحات من الوثائق.

خلال جلسة للتحقيق في الهجوم على الكابيتول (Getty Images)

وقد شرح الشهود الذين كان من بينهم العديد من أقرب مساعدي ترامب إلى سلطات إنفاذ القانون إلى بعض مثيري الشغب أنفسهم، تفاصيل حول تصرفات ترامب في الأسابيع التي سبقت التمرد، وكيف أثرت حملة الضغط الواسعة النطاق لإلغاء هزيمته بشكل مباشر على أولئك الذين تجاوزوا بوحشية الشرطة، وحطموا نوافذ وأبواب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021.

وجاء في التقرير أن "السبب الرئيسي في أحدث السادس من كانون الثاني/ يناير كان رجلا واحدا، الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي تبعه كثيرون آخرون. لم يكن بذلك ليحدث بدونه".

خلال الهجوم على الكابيتول (Getty Images)

وخلصت اللجنة المكونة من تسعة أعضاء إلى أن التمرد هدد الديمقراطية بشدة، و"عرض حياة المشرعين الأميركيين للخطر".

وفي مقدمة التقرير، قالت رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي، إن النتائج يجب أن تكون "دعوة صاخبة لجميع الأميركيين: لحماية ديمقراطيتنا بيقظة وإعطاء أصواتنا فقط لأولئك المطيعين في دفاعهم عن دستورنا".

صورة نُشرت في التقرير النهائي؛ تُظهر الفرق بين بطاقات الاقتراع الرئاسية الحقيقية والمزيفة من ولاية أريزونا ("أ ب")

وقالت اللجنة إن مزاعم ترامب المتكررة والكاذبة بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، كان لها صداها لدى مؤيديه، وتم تضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه اعتمد في ذلك على عدم الثقة في الحكومة التي كان رئيسها خلال أربع سنوات. ولم يفعل الكثير لمنعهم عندما لجأوا إلى العنف واقتحام مبنى الكابيتول.

ترامب كان "السبب الرئيسي" ("أ ب")

بودكاست عرب 48

#الهجوم على الكابيتول
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