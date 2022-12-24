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أوكرانيا: قصف روسي بخيرسون.. 5 قتلى وإصابات

تاريخ النشر: 24/12/2022 - 13:25

أوكرانيا: قصف روسي بخيرسون.. 5 قتلى وإصابات
من آثار القصف في وسط مدينة خيرسون (مصدر الصور حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

دان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، ما اعتبره "عملا إرهابيا روسيا" هدفه "تخويف" الأوكرانيين إثر قصف استهدف وسط مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح عشرين آخرين.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السبت صباحا عشية عيد الميلاد في وسط المدينة.. ليست منشآت عسكرية.. ليست حربا وفق ما هو متعارف عليه. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ" بالقتل.

من آثار القصف في وسط مدينة خيرسون (مصدر الصور حساب الرئيس الأوكراني على تويتر)

وأودى هذا القصف بحياة "5 أشخاص على الأقل وجرح 20 آخرين"، بحسب كيريلو تيموشنكو نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية.

وصرّح زيلينسكي "لا بدّ من أن يرى العالم ويفهم ما هو الشرّ المطلق الذي نناضل ضدّه"، مكررا وصفه الجيش الروسي بـ"الإرهابي".

وأردف "هو واقع حال أوكرانيا والأوكرانيين" منذ عشرة أشهر من الحرب، مرفقا رسالته بصور تظهر هول الأضرار.

وبالقرب من السوق، تعرّض رجل لإصابة خطرة في الرأس ودمّرت سيارته بعصف الانفجار. وعلى مقربة منه، عدّة جرحى آخرين.

وتصاعدت ألسنة نارية من السوق التي تستقطب المتبضّعين صباح السبت والواقعة في قلب مدينة خيرسون التي حرّرها الجيش الأوكراني في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي.

وطردت القوّات الأوكرانية الروس من الموقع إثر هجوم مضاد واسع النطاق.

وباتت خيرسون منذ استعادتها من الروس موضع قصف روسي منتظم يستهدف خصوصا منشآت الطاقة فيها.

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#الحرب الروسية الأوكرانية
#قتلى بقصف على خيرسون

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