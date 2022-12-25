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بوتين يتهم الغرب بمحاولة "تقسيم روسيا"

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 12:34

بوتين يتهم الغرب بمحاولة "تقسيم روسيا"
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، اتهامات للغرب "لسعيه إلى تقسيم" روسيا في أوكرانيا بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنه الكرملين على أوكرانيا.

وقال بوتين في مقابلة بث التلفزيون الروسي مقاطع منها إن "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية"، مؤكدا أن "هدف" موسكو "مختلف تماما وهو توحيد الشعب الروسي".

وفي ما يخص التفاوض من أجل إنهاء "الصراع" قال بوتين إننا "جاهزون للتفاوض على حلول مقبولة مع جميع الأطراف لحل الصراع في أوكرانيا لكنهم يرفضون".

واتهم بوتين كييف بقرار الحرب قائلا إن "سلطات كييف أثارت الصراع عبر القيام بأعمال عسكرية قاسية ضد المدنيين ما اضطرنا للدفاع عنهم".

وأضاف الرئيس الروسي أن "تصرفات روسيا في النزاع مع أوكرانيا صحيحة فهي تحمي مصالحها الوطنية ومواطنيها، وهدفنا الوحيد هو توحيد الشعب الروسي، وسياسة خصوم روسيا تقوم على مبدأ فرق تسد ولطالما حاولوا القيام بذلك ويواصلون اتباع هذا النهج".

وفي ما يتعلق بتسليم واشنطن لكييف المنظومة الدفاعية "باتريوت" أشار إلى أن "روسيا ستكون قادرة على تدمير منظومات باتريوت للدفاع الجوي إذا سلمتها واشنطن لكييف".

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#روسيا
#أوكرانيا
#الحرب الروسية الأوكرانية

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