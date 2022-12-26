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تصاعد التوتر بشبه الجزيرة الكورية: توغل طائرات وعيارات تحذيرية

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 11:28

تصاعد التوتر بشبه الجزيرة الكورية: توغل طائرات وعيارات تحذيرية
الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية بعد توغل طائرات كورية شمالية (Getty Images)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

اتهمت كوريا الجنوبية الاثنين كوريا الشمالية بإرسال عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت حدودها، ما دفع سيول إلى نشر طائرات حربية وإطلاق طلقات تحذيرية لصدها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "جيشنا رصد أولا آلية جوية كورية شمالية مسيرة حول المجال الجوي لجيمبو الوم الإثنين، في الساعة 10,25" (01,25 ت غ).

وأضافت أن "عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي، في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن التوغل أدى إلى إطلاق عيارات تحذيرية ونشرت مطاردات ومروحيات قتالية كورية جنوبية.

وأضافت أن إحدى الطائرات الحربية وهي مطاردة من طراز "كاي ايه-1" تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ.

وذكرت "يونهاب" نقلا عن مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية، أنه تم تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطاري جيمبو وإنشون الدوليين بالقرب من العاصمة لمدة ساعة تقريبا بطلب من الجيش.

هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات، التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد، مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد التوتر عبر الحدود بين الكوريتين مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات مباشرة، فيما عززت كوريا الجنوبية واليابان إجراءاتهما الدفاعية، مع تواتر إطلاق الصواريخ من قبل بيونغ يانغ التي تشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها في أنها تستعد لتجربة نووية جديدة.

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