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قتلى بهجوم بمسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية روسية

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 08:16

قتلى بهجوم بمسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية روسية
وحدات الدفاع الجوي الروسية تسقط المسيرة الأوكرانية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية فجر اليوم الإثنين، طائرة مسيرة أوكرانية عند اقترابها من قاعدة جوية في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص عند سقوط حطامها، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وكالة "تاس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية "في 26 كانون الأول/ديسمبر حوالي الساعة 01,35 بتوقيت موسكو، أسقطت مركبة جوية أوكرانية من دون طيار على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري في منطقة ساراتوف".

وأضافت أنه "نتيجة لسقوط حطام الطائرة أصيب ثلاثة جنود فنيين روس كانوا في المطار بجروح قاتلة".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الكيلومترات شرق حدود أوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء "آر بي سي" الأوكرانية بأن انفجارين وقعا. كذلك ذكر موقع "بازا" الإخباري الروسي، نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية أن التجهيزات الملاحية في قاعدة "إنجلز" الجوية الواقعة في منطقة ساراتوف لم تتضرر بعد سقوط حطام المسيرة.

وتعرضت القاعدة الجوية الواقعة على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي موسكو، مع تعرض قاعدة جوية أخرى، في الخامس من الشهر الجاري، لما وصفته روسيا بهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية تعمل "على مدار الساعة" في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء عن بيان للوزارة أن أطقم أنظمة "إس-300" تتخذ مواقع جديدة لأنظمة صواريخ أرض-جو بعيدة المدى الروسية.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن "وحدات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية تواصل العمل في مناطق المواقع الجديدة في مهام قتالية على مدار الساعة".

وذكرت إنترفاكس، نقلا عن قائد عسكري، أن بطارية "إس-300 في" قادرة على تتبع هدف على مسافة تصل إلى 204 كيلومترات وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا.

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