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مصرع نحو 10 أشخاص وإصابة 30 في حريق فندق وكازينو بكمبوديا

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 08:26

مصرع نحو 10 أشخاص وإصابة 30 في حريق فندق وكازينو بكمبوديا
من مكان الحريق في كمبوديا، الليلة الماضية (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

لقي نحو 10 أشخاص مصارعهم في حريق فندق وكازينو في كمبوديا يقع بالقرب من الحدود مع تايلاند، وفق ما ذكرت الشرطة.

وأفاد تقرير أولي للشرطة الكمبودية اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن الحريق اندلع، الليلة الماضية، في فندق وكازينو "غراند دايموند سيتي" في بويبيت عند الساعة 11,30 ليلا بالتوقيت المحلي.

وأضاف التقرير أن "نحو 10 أشخاص لقوا مصرعهم و30 أصيبوا"، مشيرا إلى تقديرات بأن عدد موظفي الفندق يبلغ قرابة 400.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت النيران تلتهم المبنى الضخم وبعض الأشخاص يحاولون القفز منه.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن أجانب كانوا يتواجدون داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التايلاندية إنهم ينسقون بشكل وثيق مع السلطات المحلية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات في مقاطعة سا كايو في تايلاند.

وأضاف أن سلطات بلاده تحاول المساعدة في السيطرة على الحريق "عبر إرسال عربات إطفاء من الجانب التايلاندي".

وصرح أحد متطوعي "مؤسسة روامكاتونيو" الخيرية التايلاندية للإنقاذ التي شاركت في عمليات الإطفاء أن الحريق بدأ في الطابق الأول، لكنه انتشر بسرعة إلى الطوابق العليا.

ويعد "غراند دايموند سيتي" واحدا من سلسلة من الفنادق والكازينوهات التي تنتشر على طول الحدود التايلاندية الكمبودية.

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