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الأمم المتحدة لن توقف مساعداتها لأفغانستان رغم قيود طالبان على عمل النساء

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 06:13

الأمم المتحدة لن توقف مساعداتها لأفغانستان رغم قيود طالبان على عمل النساء
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، أنها لن تتوقف عن تقديم المساعدات لأفغانستان على الرغم من حظر حركة طالبان عمل النساء في المنظمات الإنسانية في البلاد.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في أفغانستان للصحافيين، رامز الأكبروف: "دعوني أوضح لكم أن الأمم المتحدة ملتزمة بشدة مع شركائها في المجال الإنساني تقديم الخدمات المنقذة للحياة لشعب أفغانستان".

واعتبر الأكبروف في مؤتمر صحافي أن الاحتياجات الإنسانية لأفغانستان "هائلة للغاية".

وأكد أنه "لا نعتقد أنه من الممكن تقديم عمل إنساني شامل دون مشاركة المرأة"، مضيفا أنه "من المهم أن نواصل البقاء وإنجاز الأمور".

وقال إن "المساعدة ليست مشروطة أبدا. لا يمكنك وضع شروط لتقديم الغذاء أو المساعدات الصحية لشخص يتضور جوعا أو شخص يحتضر".

وأشار إلى أن منسق الإغاثة لحالات الطوارئ في الأمم المتحدة ومسؤولين أمميين آخرين سيزورون أفغانستان في الأسابيع المقبلة لمناقشة الوضع مع حكام طالبان الذين منعوا النساء، في الآونة الأخيرة، من الالتحاق بالجامعات.

وقال إنه "أعتقد من خلال تفاعلي مع طالبان أن السبيل الأفضل للتوصل إلى حل ليس الضغط، بل الحوار. هذه الحركة لم تستجب بشكل جيد للضغوط في الماضي".

وصرح في إشارة إلى محادثات مع وزير الصحة الأفغاني أن مسؤولي الأمم المتحدة أجروا بالفعل مناقشات عدة "بناءة" مع سلطات طالبان بشأن الوضع.

وأضاف أنه "من الواضح أن تقديم الخدمات الصحية للنساء والفتيات لن يكون ممكنا بدون كوادر طبية".

وقال الأكبروف إن الوزير أيد فكرة أنه ينبغي ألا يكون هناك عائق، وأنه يجوز للعاملات في المنظمات الإنسانية العودة إلى العمل.

وأوضح "نحن نعمل في إطار شيء واحد فقط، وهو حل الخروج من عنق الزجاجة والإبقاء على المفاوضات حتى تتمكن النساء من العودة إلى العمل والفتيات إلى المدارس، بالاستناد الى أن هذا حق أساسي تماما للآخرين".

وأكد "نحن بحاجة إلى التركيز على إيجاد حلول".

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#الأمم المتحدة
#أفغانستان
#حركة طالبان
#عمل النساء
#المنظمات الإنسانية

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