عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

منظمة الصحة العالمية: المخاوف بشأن تفشي كورونا في الصين "مفهومة"

تاريخ النشر: 30/12/2022 - 07:00

منظمة الصحة العالمية: المخاوف بشأن تفشي كورونا في الصين "مفهومة"
(Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في الصين "مفهومة"، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

وحض رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصين على مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع الوباء في البلاد.

وجاءت تعليقاته بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى عدة دول في فرض اختبارات كوفيد على المسافرين الوافدين من الصين بعد أن تخلت بكين عن القيود على السفر إلى الخارج على الرغم من زيادة الإصابات. لكن وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي قالت إن مثل هذه الإجراءات غير مبررة في الوقت الحالي في التكتل.

وقال تيدروس على تويتر "من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد- 19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية".

وأضاف أنه "في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها".

وتابع أنه "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كوفيد وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

واكتظت المستشفيات في جميع أنحاء الصين في أعقاب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير، لكنها أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.

وقالت الصين، هذا الأسبوع، إنها ستنهي الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى أراضيها، ما دفع العديد من الصينيين إلى وضع خطط للسفر إلى الخارج.

وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قال تيدروس للصحافيين إن منظمة الصحة العالمية قلقة بشأن التقارير المتزايدة عن حالات المرض الحادة في الصين.

وطالب ببيانات تفصيلية عن حالات المرض الحادة ودخول المستشفيات ومتطلبات العناية المركزة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأسبوع الماضي، إنها لن تنشر بعد الآن حصيلة رسمية لوفيات كوفيد اليومية.

بودكاست عرب 48

#الصين
#كورونا
#كوفيد 19
#منظمة الصحة العالمية

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كوبا وروسيا تريدان تعزيز "شراكتهما الإستراتيجية" في 2023
كوبا وروسيا تريدان تعزيز "شراكتهما الإستراتيجية" في 2023

2022-12-30

الأمم المتحدة لن توقف مساعداتها لأفغانستان رغم قيود طالبان على عمل النساء
الأمم المتحدة لن توقف مساعداتها لأفغانستان رغم قيود طالبان على عمل النساء

2022-12-30

تونس 2022: اقتصاد مأزوم ومؤشرات مربكة
تونس 2022: اقتصاد مأزوم ومؤشرات مربكة

2022-12-29

الأكثر قراءة

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

وفاة الطالبة دينا خليل من جديدة المكر

2022-12-29
حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

حالة الطقس: أجواء باردة ورياح شرقية حتى الإثنين

2022-12-29
ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد

2022-12-29
نتنياهو استعرض الخطوط العريضة لحكومته: المهمة الأولى إيران

نتنياهو استعرض الخطوط العريضة لحكومته: المهمة الأولى إيران

2022-12-29
تنصيب حكومة نتنياهو: عدد الوزراء ليس واضحا

تنصيب حكومة نتنياهو: عدد الوزراء ليس واضحا

2022-12-29