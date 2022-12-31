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سوناك: بريطانيا لن تتعافى عام 2023 من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 18:07

سوناك: بريطانيا لن تتعافى عام 2023 من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا
سوناك (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: ربيع سواعد

ذكر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، السبت، أن مشاكل بلاده لن تختفي عام 2023، بعد 12 شهرا صعبة، متوقعا في الوقت نفسه أن يسهم تتويج الملك تشارلز الثالث في لم شمل البلاد.

وأوضح سوناك، الذي تولى رئاسة الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر، ليكون ثالث رئيس وزراء بريطاني محافظ لهذا العام، إن المملكة المتحدة اهتزت هذا العام بسبب "التأثير الاقتصادي العميق" الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال إن حكومته اتخذت "قرارات صعبة ولكنها عادلة للسيطرة على الاقتراض والديون" وساعدت البريطانيين على التغلب على أزمة تكلفة المعيشة التي سببها الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة.

ولم يتطرق سوناك إلى الفوضى السياسية التي شهدتها المملكة هذا العام، والتي شهدت استقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في تموز/يوليو بعد سلسلة من الفضائح واستقالة خليفته ليز تراس بعد أقل من شهرين في المنصب.

وهيمنت حالة من الهدوء على الاقتصاد والسياسة في بريطانيا منذ ذلك الحين، لكن لا يزال سوناك بحاجة إلى مجابهة تباطؤ الاقتصاد، والإضرابات العمالية واسعة النطاق كرد فعل لأزمة تكاليف المعيشة، ناهيك عن انقسام حزب المحافظين الذي فقد الدعم الشعبي بعد 12 عاما في السلطة.

وقال "لن أتظاهر بأن كل مشاكلنا ستختفي في العام الجديد".

لكنه أضاف أن المملكة المتحدة "ستتوحد بفخر في كل ما يجعل هذا البلد رائعًا" في حفل تتويج تشارلز الثالث.

وأصبح تشارلز ملكا عقب وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول/سبتمبر. وسيتم تتويجه رسميا في كنيسة وستمنستر آبي في لندن في 6 أيار/مايو.

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#ريشي سوناك
#بريطانيا
#أوكرانيا
#روسيا
#تشارلز الثالث

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