واشنطن وبرلين تعلنان عن مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

تعتزم الولايات المتحدة وألمانيا، تسليم أوكرانيا مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" من الجانب الأميركي و"ماردر" من الجانب الألماني، وفق ما جاء في بيان مشترك صادر عن البيت الأبيض والمستشارية في برلين.

وتعهدت ألمانيا، التي تواجه ضغوطات دولية لتعزيز مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا، تزويد الأخيرة بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، حاذية بذلك حذو الولايات المتحدة.

وأتى الإعلان عن هذه الإمدادات الجديدة إثر مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس. وقد أعرب الزعيمان عن "عزمهما المشترك" دعم أوكرانيا، وفق ما جاء في البيان.

وكانت فرنسا قد تعهدت من جانبها، الأربعاء، تسليم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة من نوع "AMX-10 RC"، ما زاد من الضغوطات على المستشار الألماني الذي غالبًا ما يتهم بالمماطلة في مسألة دعم أوكرانيا عسكريا.

وبحسب مجلّة "دير شبيغل"، يتراوح عدد المدرّعات المنوي تسليمها من طراز "ماردر" بين 20 و40.

وقد بادر حلفاء أوكرانيا الأوروبيون إلى تزويدها بدبابات سوفييتية الصنع، لكن ليس بمركبات غربية التصميم، بالرغم من طلبات كييف المتكررة في هذا الصدد.

وتطالب أوكرانيا أيضا بدبابات هجومية على غرار تلك الألمانية من نوع "ليوبارد 2" الأكثر قوة.