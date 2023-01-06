المكسيك: اعتقال نجل تاجر المخدرات "إل تشابو" وعصابته تشلّ مدينة

ألقى الجيش المكسيكي القبض على نجل تاجر المخدرات السجين جواكين "إل تشابو" غوزمان.

وحدث ذلك خلال عملية عسكرية نفذت قبل فجر أمس الخميس، بضواحي مدينة كولياكان، معقل عصابة "سينالوا" للمخدرات في غرب المكسيك.

ورد أعضاء العصابة المزعومون على اعتقال أوفيديو "إل راتون" غوزمان -نجل إل تشابو- بشل المدينة، واختطاف السكان، وإشعال النار في مركبات، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المقررة إلى المكسيك.

وكانت أعمال عنف مماثلة دفعت الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى إطلاق سراح أوفيديو غوزمان عام 2019.