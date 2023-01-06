عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مقتل 18 شخصا في حادث مروري في نيجيريا

تاريخ النشر: 06/01/2023 - 09:20

مقتل 18 شخصا في حادث مروري في نيجيريا
شارع في نيجيريا (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

لقي 18 شخصا مصارعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي، الخميس.

وقال مسؤول السلامة المرورية في ولاية باوتشي، يوسف عبد الله، إنّ الحادث وقع مساء الأربعاء قرب قرية ناباردو في منطقة تورو، مشيرا إلى أنّ الحافلة كانت تقلّ 17 راكبا حين اصطدمت وجها لوجه بشاحنة واشتعلت فيها النيران.

وأوضح أنّ كلّ من كان على متن الحافلة، أي "الركاب الـ17 والسائق، التهمتهم النيران أحياء"، في حين لم يصب أيّ من ركاب الشاحنة الثلاثة بأيّ أذى.

وأضاف أنّ الحادث نجم عن السرعة الزائدة.

والحوادث المرورية شائعة في نيجيريا حيث يفتقر قسم كبير من الطرقات كما السيارات إلى الصيانة اللازمة ولا يتقيّد كثير من السائقين بالحدّ الأقصى للسرعة ولا بقواعد المرور.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022 أعلنت اللجنة الفدرالية للسلامة المرورية أنّه بين العامين 2016 و2021 لقي حوالي 33 ألف شخص مصرعهم في نيجيريا في 65 ألف حادث مروري.

بودكاست عرب 48

#نيجيريا
#باوتشي
#حوادث مرورية

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المكسيك: اعتقال نجل تاجر المخدرات "إل تشابو" وعصابته تشلّ مدينة
المكسيك: اعتقال نجل تاجر المخدرات "إل تشابو" وعصابته تشلّ مدينة

2023-01-06

أزمة في مجلس النواب الأميركي: جولات اقتراع لم تفض لانتخاب رئيس
أزمة في مجلس النواب الأميركي: جولات اقتراع لم تفض لانتخاب رئيس

2023-01-06

مصرع 14 وإصابة 73 شخصا في حادث طرق في ساحل العاج
مصرع 14 وإصابة 73 شخصا في حادث طرق في ساحل العاج

2023-01-06

الأكثر قراءة

الشرطة تفرض قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس

الشرطة تفرض قيودا على الاحتفال بتحرُّر الأسير كريم يونس

2023-01-05
حالة الطقس: أجواء متقلبة خلال نهاية الأسبوع

حالة الطقس: أجواء متقلبة خلال نهاية الأسبوع

2023-01-05
القضاة: لا يمكن لدرعي إعلان تنحيه لصالح صفقة ادعاء والعودة كوزير

القضاة: لا يمكن لدرعي إعلان تنحيه لصالح صفقة ادعاء والعودة كوزير

2023-01-05
الفصائل الفلسطينيّة تهنّئ الأسير كريم يونس بنيله الحرّيّة

الفصائل الفلسطينيّة تهنّئ الأسير كريم يونس بنيله الحرّيّة

2023-01-05
الكابينيت الإسرائيلي يبحث فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

الكابينيت الإسرائيلي يبحث فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية

2023-01-05