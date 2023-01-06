مقتل 18 شخصا في حادث مروري في نيجيريا

عرب ٤٨/ أ ف ب

لقي 18 شخصا مصارعهم إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في شمال نيجيريا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي، الخميس.

وقال مسؤول السلامة المرورية في ولاية باوتشي، يوسف عبد الله، إنّ الحادث وقع مساء الأربعاء قرب قرية ناباردو في منطقة تورو، مشيرا إلى أنّ الحافلة كانت تقلّ 17 راكبا حين اصطدمت وجها لوجه بشاحنة واشتعلت فيها النيران.

وأوضح أنّ كلّ من كان على متن الحافلة، أي "الركاب الـ17 والسائق، التهمتهم النيران أحياء"، في حين لم يصب أيّ من ركاب الشاحنة الثلاثة بأيّ أذى.

وأضاف أنّ الحادث نجم عن السرعة الزائدة.

والحوادث المرورية شائعة في نيجيريا حيث يفتقر قسم كبير من الطرقات كما السيارات إلى الصيانة اللازمة ولا يتقيّد كثير من السائقين بالحدّ الأقصى للسرعة ولا بقواعد المرور.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022 أعلنت اللجنة الفدرالية للسلامة المرورية أنّه بين العامين 2016 و2021 لقي حوالي 33 ألف شخص مصرعهم في نيجيريا في 65 ألف حادث مروري.