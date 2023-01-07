تركيا: لقاءاتنا مع النظام السوري من أجل مصالحنا وحقوق السوريين

اعتبرت تركيا أن اللقاءات مع النظام السوري من أجل مصالحها وسلامة الشعب السوري ومصالحه وحقوقه أيضا؛ حسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، السبت.

وتطرق قالن إلى اللقاء الذي جمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، مع نظيريهما وزير الدفاع الروسي ووزير دفاع النظام السوري في موسكو في 28 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ولفت إلى أن هذا اللقاء هو "الاتصال الأول" الذي تقيمه تركيا مع النظام السوري بعد 11 عاما.

وأشار إلى أن الاجتماع جرى في جو إيجابي، وأن الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن.

وأشار إلى أن الأجندة الرئيسية بالنسبة لتركيا في هذا المسار، هو ضمان أمن الحدود واتخاذ خطوات ملموسة ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداته المتمثلة في "بي واي دي/ واي بي جي"، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم مع تقديم الضمانات اللازمة لهم، واستمرار أعمال اللجنة الدستورية في إطار مسار أستانة.

وأشار إلى أن الهدف من المحادثات مع النظام السوري هو إحراز تقدم في هذه المواضيع، وأن تركيا تفعل ذلك من أجل مصالحها، وسلامة الشعب السوري ومصالحه وحقوقه أيضا.

وأعرب قالن عن أمله في أن يسفر المسار القائم بين تركيا وروسيا والنظام السوري عن نتائج طيبة فيما يتعلق بإحراز تقدم على أصعدة مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وعودة اللاجئين، والمضي قدما بالمسار السياسي وعمل اللجنة الدستورية.

وفي تصريحات سابقة، الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده لم تخذل المعارضة السورية إطلاقا حتى اليوم.

وردا على سؤال فيما إذا كان النظام مستعدا للإقدام على خطوات عقب اجتماع موسكو، لفت قالن إلى أنه كانت هناك رسائل ومؤشرات إيجابية في الاجتماع الذي عقد في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأنه يتعين تحويل ذلك إلى قرارات والتزامات.

ولافتا إلى أنه لم يتم البت بعد حول مكان وموعد الاجتماع الثاني، أشار قالن إلى أنه قد تعقد بعض اللقاءات المتممة استكمالا للقاء الأول، وأنه سيكون هناك اجتماع لوزير الخارجية لكن لم يتحدد موعده بعد.

وأكد أن "الكرة في ملعب النظام"، وأن تركيا مدت يدها و"تأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء".

وأشار إلى أنه "في حال استمرت اللقاءات بشكل إيجابي فإن ذلك يعني انخراط أنقرة في مسار من شأنه أن يسفر عن نتائج جيدة من أجل تركيا والشعب السوري والسلام في المنطقة".