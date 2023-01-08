إطلاق سراح 100 أسير ضمن صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا 100 أسير في إطار صفقة جرى إبرامها بين الجانبين، اليوم الأحد.

وفي بيان له، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن الصفقة الجديدة تضمنت إطلاق سراح 50 أسيرا من الجنود الأوكرانيين.

وأكد أن هذه الصفقة لن تكون الأخيرة فيما يخص تبادل الأسرى، لافتا إلى مواصلة بلاده العمل من أجل استعادة كافة أسراها.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إطلاق سراح 50 من جنودها نتيجة المباحثات التي أجريت مع الجانب الأوكراني.

وأضافت في بيان لها، أن الأسرى من الجنود الروس تم نقلهم إلى العاصمة موسكو عبر طائرة تابعة للوزارة، لافتة إلى تقديم كافة أنواع الدعم الطبي والنفسي لهم.

وكانت آخر صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، أجريت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها، تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.