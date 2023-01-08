عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إطلاق سراح 100 أسير ضمن صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 18:03

إطلاق سراح 100 أسير ضمن صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا
جنود أوكرانيون في منطقة دونباس (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تبادلت روسيا وأوكرانيا 100 أسير في إطار صفقة جرى إبرامها بين الجانبين، اليوم الأحد.

وفي بيان له، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن الصفقة الجديدة تضمنت إطلاق سراح 50 أسيرا من الجنود الأوكرانيين.

وأكد أن هذه الصفقة لن تكون الأخيرة فيما يخص تبادل الأسرى، لافتا إلى مواصلة بلاده العمل من أجل استعادة كافة أسراها.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إطلاق سراح 50 من جنودها نتيجة المباحثات التي أجريت مع الجانب الأوكراني.

وأضافت في بيان لها، أن الأسرى من الجنود الروس تم نقلهم إلى العاصمة موسكو عبر طائرة تابعة للوزارة، لافتة إلى تقديم كافة أنواع الدعم الطبي والنفسي لهم.

وكانت آخر صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، أجريت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها، تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#أوكرانيا
#تبادل أسرى
#الحرب الروسية الأوكرانية

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تكنوقراط البدل السوداء الذي يحكم أوروبا
تكنوقراط البدل السوداء الذي يحكم أوروبا

2023-01-08

محلّلون: النظام الإيرانيّ منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات
محلّلون: النظام الإيرانيّ منقسم حول طريقة التعامل مع الاحتجاجات

2023-01-08

السويد: شروط تركيا للموافقة على انضمامنا للناتو... مبالغ فيها
السويد: شروط تركيا للموافقة على انضمامنا للناتو... مبالغ فيها

2023-01-08

الأكثر قراءة

وفاة وديع نجل جورج وسوف

وفاة وديع نجل جورج وسوف

2023-01-07
الاحتلال يلغي تصاريح 3 مسؤولين في السلطة الفلسطينية إثر لقائهم بالأسير المحرر يونس

الاحتلال يلغي تصاريح 3 مسؤولين في السلطة الفلسطينية إثر لقائهم بالأسير المحرر يونس

2023-01-07
حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

2023-01-07
صراحة إسرائيلية مستفزة

صراحة إسرائيلية مستفزة

2023-01-07
واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

2023-01-07