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السنغال: 40 قتيلا بحادث طرق وإعلان حداد وطني

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 16:00

السنغال: 40 قتيلا بحادث طرق وإعلان حداد وطني
من الجادث (تصوير شاشة)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: طارق طه

لقي 40 شخصا مصارعهم، اليوم الأحد، وأصيب آخرون بجراح خطرة، إثر اصطدام حافلتين ببعضهما جنوب غربي السنغال، وفق ما أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال.

وأعرب الرئيس، عبر "تويتر"، عن تعازيه لذوي الضحايا، معلنا حدادا وطنيا لثلاثة أيام اعتبارا من يوم، غد الإثنين.

وقال سال: "إنني حزين للغاية لحادث الطريق المأساوي الذي وقع اليوم في منطقة غنيبي، والذي تسبب في مقتل 40 شخصًا والعديد من الإصابات الخطيرة. وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أنه إثر الحادث "قررت حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام اعتبارًا من 9 كانون الثاني/ يناير. وسيعقد مجلس وزاري في نفس التاريخ لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن سلامة الطرق والنقل العام للركاب".

بدوره، ذكر فوج الإطفاء السنغالي، في بيان، أن حافلتين اصطدمتا ببعضهما الصباح الباكر قرب مدينة كافرين التي تبعد نحو 250 كم من العاصمة دكار.

وأضاف البيان أن الحادث أودى بحياة 38 شخصا وإصابة 78 آخرين، وفق حصيلة أولية.

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#السنغال
#حادث طرق

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