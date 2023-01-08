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الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من الإغلاق بسبب كورونا

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 07:29

الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من الإغلاق بسبب كورونا
فتح حدود البلاد والتخلي عن شرط الحجر الصحي (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

فتحت الصين حدودها بدءا من اليوم الأحد، بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، وذلك تزامنا مع الاستعدادات للاحتفال برأس السنة القمرية الجديدة حسب التقويم الصيني.

وطبقا للقرار الجديد، فلن تضطر الرحلات الدولية المتجهة إلى بكين إلى الدخول عبر النقاط التي كانت محددة سابقا، لكن يتعين على القادمين إلى الصين إظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا خلال يومين قبل موعد الوصول.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها ستنقل المرض من فئة (أ) إلى الفئة (ب)، مما يعني أن "كوفيد-19" لا يتطلب سوى العلاج والتدابير اللازمة لاحتواء الانتشار.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها أعادت تسمية "كوفيد-19" من "الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد" إلى "عدوى فيروس كورونا الجديد".

وكانت السلطات الصينية أعلنت في 26 من الشهر الماضي عزمها فتح حدود البلاد والتخلي عن شرط الحجر الصحي بدءا من اليوم الأحد.

وتخلت الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم عن سياستها الصارمة "صفر كوفيد" الشهر الماضي، في أعقاب الاضطرابات والاحتجاجات غير المسبوقة في مناطق بالبلاد.

وستتخلى الصين أيضا اعتبارا من اليوم الأحد عن فرض الحجر الصحي على القادمين إلى البلاد ومرضى كورونا، بما يتماشى مع قوانين الصحة.

ومنذ مارس/آذار 2020 ، كان على أي شخص يدخل الصين الخضوع لحجر صحي إلزامي في منشأة حكومية، لمدة تصل إلى 3 أسابيع في المرة الواحدة، وتم تقليص ذلك أخيرا إلى 5 أيام.

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#كورونا في الصين
#فيروس كورونا
#قيود كورونا
#حدود
#الحجر الصحي

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