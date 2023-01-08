عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

عشرات القتلى والجرحى بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة بالصين

تاريخ النشر: 08/01/2023 - 08:52

عشرات القتلى والجرحى بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة بالصين
17 قتيلا و22 جريحا في الحادث (Getty Images)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قتل 17 شخصا وأصيب 22 بجروح، اليوم الأحد، في حادث طرق في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، على ما أعلن التلفزيون الوطني، بعدما صدمت شاحنة موكب جنازة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكوميّة عن السلطات المحلية أن "الحادث تسبّب بمقتل 17 شخصا وإصابة 22 آخرين". وأشارت إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأوضحت أن "الحادث المروري الكبير" وقع قبيل الساعة الواحدة فجرًا (17,00 بتوقيت غرينتش) في محافظة نانتشانغ.

وقالت دينغ، وهي من سكان المنطقة، لصحيفة "جيمو نيوز" المحلية إن الناس كانوا قد قدموا قربانا للموتى على جانب الطريق قبل التوجه إلى محرقة الجثث صباح اليوم الأحد.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن معظم القتلى والجرحى من المشاركين في الجنازة.

وقال رجل آخر يعيش في الجوار يدعى جونغ للصحيفة إنه حضر الجنازة مع زوجته التي قتلت في الحادث. وأوضح أن الشاحنة اصطدمت فجأة بمؤخر الموكب، ثم سارت وسط الحشد قبل أن تصل إلى المركبة التي تقل النعش.

لاحقا، أصدرت شرطة المرور في نانتشانغ إرشادات للسائقين، قائلة إن المنطقة تشهد "طقسا ضبابيا". وقالت إن "الرؤية ضعيفة وهو ما قد يؤدي بسهولة إلى وقوع حوادث مروريّة".

وتشهد الصين حوادث متكررة على الطرق نظرا إلى غياب إجراءات السلامة المشددة.

في أيلول/سبتمبر، لقي 27 راكبا حتفهم بعدما انقلبت حافلة كانت تنقلهم إلى منشآت للحجر الصحي على طريق سريع في مقاطعة قويتشو.

بودكاست عرب 48

#الصين
#حادث طرق
#قتلى
#جرحى
#إسعاف
#موكب جنازة

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ألمانيا تعتقل إيرانيا للاشتباه بتخطيطه لهجوم كيميائي
ألمانيا تعتقل إيرانيا للاشتباه بتخطيطه لهجوم كيميائي

2023-01-08

الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من الإغلاق بسبب كورونا
الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من الإغلاق بسبب كورونا

2023-01-08

انتهاء الهدنة الروسية والمعارك بأوكرانيا مستمرة
انتهاء الهدنة الروسية والمعارك بأوكرانيا مستمرة

2023-01-08

الأكثر قراءة

وفاة وديع نجل جورج وسوف

وفاة وديع نجل جورج وسوف

2023-01-07
حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

حالة الطقس: جو غائم جزئي مع فرصة لبعض زخات مطرية

2023-01-07
واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

2023-01-07
المكسيك: 29 قتيلا خلال عملية اعتقال نجل زعيم العصابة

المكسيك: 29 قتيلا خلال عملية اعتقال نجل زعيم العصابة "إل تشابو"

2023-01-07
ولاية فيرجينيا: طفل (6 سنوات) يطلق النار على معلّمته..

ولاية فيرجينيا: طفل (6 سنوات) يطلق النار على معلّمته.. "ليس عرَضيا"

2023-01-07