بريطانيا تزود أوكرانيا بدبابات وروسيا توسع الترسانة الهجومية

تدرس بريطانيا تزويد أوكرانيا بدبابات لأول مرة منذ اندلاع الحرب لمواجهة القوات الروسية، فيما تعتز روسيا توسيع ترسانة الأسلحة الهجومية في الحرب مع أوكرانيا.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بريطانية قولها إن مناقشات جارية منذ أسابيع بشأن تسليم 10 دبابات بريطانية من طراز "تشالنجر 2" لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قدمت لأوكرانيا ​​أكثر من 200 عربة مدرعة حتى الآن.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن روسيا تواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية في عام 2023

وأكد شويغو أن القوات الروسية المسلحة ستزيد من استخدام الطيران في مناطق عمليات الدفاع الجوي الجديدة للعدو، على حد تعبيره.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن قوات بلادها ستوسع ترسانة الأسلحة الهجومية في المستقبل القريب

في غضون ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه لا يزال مقتنعا بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء، وذلك مع تصاعد الضغوط على برلين لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف.

وأعلنت ألمانيا قبل أيام أنها ستزود أوكرانيا بعربات القتال "ماردير" للمساعدة في صد القوات الروسية. وجاء هذا الإعلان في اليوم الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بتزويد كييف بعربات "برادلي" القتالية، وبعد يوم من إعلان مماثل من جانب فرنسا.

وفي إيطاليا، قالت صحيفة "لا ريبوبليكا"، إن روما لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل شباط/فبراير، وكانت إيطاليا منحت العام الماضي مساعدات لكييف شملت معدات عسكرية.

كما قالت بولندا إنها تريد الانضمام إلى دول أخرى لتشكيل تحالف واسع، لمناقشة تصدير دبابات قتال حديثة إلى أوكرانيا.

من جهته، حذر الكرملين من أن الخطط الغربية لتزويد أوكرانيا بأسلحة أثقل لن تؤدي إلا إلى تمديد مسار الحرب، وقال إن الإمدادات الغربية لأوكرانيا لن تحدث تغييرا جذريا، نافيا في الوقت ذاته عزم موسكو إجراء تعبئة جديدة.

أما في الولايات المتحدة، فقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى المكسيك، إن المساعدات المالية الأميركية لأوكرانيا "صلبة للغاية" في عام 2023، على الرغم من التغيير في الأغلبية في الكونغرس.

وقال إن الميزانية الجديدة خصصت 45 مليار دولار للمساعدات الأوكرانية، رغم أن الحكومة طلبت 37 مليار دولار فقط، وهذا هو المبلغ الذي تمت الموافقة عليه بالفعل.