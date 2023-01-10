عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

محاكاة: ماذا لو غزت الصين تايوان وتدخّلت واشنطن؟

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 18:44

محاكاة: ماذا لو غزت الصين تايوان وتدخّلت واشنطن؟
طائرات هليكوبتر عسكرية صينية قبيل مناورات قبالة تايوان (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

رجّح مركز أبحاث أميركي، فشل أي هجوم صيني محتمل لتايوان، في حال قررت الولايات المتحدة الدفاع عن الجزيرة، مع كلفة هائلة سيتكبدها كل طرف مشارك بشكل مباشر في الصراع.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأشار خبراء عسكريون، خلال اجتماع نظمه "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" للقيام بمحاكاة للحرب، أمس الإثنين، إلى أن كل طرف متورط بشكل مباشر في مثل هذا الصراع كالولايات المتحدة والصين وتايوان واليابان، سيتكبد خسائر "هائلة".

وقال خبير الأمن في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)"، إريك هيجينبوثام: "لقد توصلنا إلى استنتاجين"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

طائرات هليكوبتر عسكرية صينية قبيل مناورات قبالة تايوان (Getty Images)

وتابع: "أولا، في معظم الحالات، ليس لدى الصين فرصة تذكر للنجاح وتحقيق أهدافها العملياتية، أو احتلال تايبيه" عاصمة تايوان.

وأضاف: "ثانيا، ستكون تكلفة الحرب باهظة لجميع الأطراف، وبالأخص بالنسبة للولايات المتحدة".

واختبرت المحاكاة 24 سيناريو مختلفا، يتضمن كل منها محاولات الصين السيطرة على تايوان بالقوة بحلول العام 2026.

وسيحسم مستوى مشاركة الولايات المتحدة الحرب، فبدون المساعدة الأميركية للدفاع عن تايوان، سيحتل الجيش الصيني الجزيرة في غضون ثلاثة أشهر أو أقلّ.

دبابات تايوانية من طرازCM-11 تطلق نيران المدفعية خلال تدريبات بالذخيرة الحيّة (Getty Images)

ووفق السيناريو الذي وصفه الخبراء المشاركون في المحاكاة بأنه الأكثر احتمالًا للحدوث، سيجبر الجيش التايواني الصينيين على الانتشار على طول الساحل.

وفي تقدير ماثيو كانسيان، من "الكلية الحربية البحرية"، وهو معهد أبحاث تابع للبحرية الأميركية، فإن المتغيرات الحاسمة ستحدد درجة نجاح الهجوم. بما في ذلك درجة حزم تايوان على صد الهجوم، وأيضًا من خلال السماح أم لا من قبل اليابان للولايات المتحدة بشن هجمات مضادة من قواعدها على الأراضي اليابانية.

واعتبر كانسيان أنه من دون ذلك "لن يكون التدخل الأميركي كافيا للحفاظ على استقلالية تايوان".

بودكاست عرب 48

#الصين
#تايوان
#الولايات المتحدة
#غزو الصين لتايوان
#محاكاة
#اليابان

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لبنان: رفع الدعم عن كافة أنواع حليب الأطفال
لبنان: رفع الدعم عن كافة أنواع حليب الأطفال

2023-01-10

إسرائيل بحثت التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع دول "منتدى النقب"
إسرائيل بحثت التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع دول "منتدى النقب"

2023-01-10

مصرع 17 شخصا في الجزائر بسبب التسمُّم بغاز
مصرع 17 شخصا في الجزائر بسبب التسمُّم بغاز

2023-01-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2023-01-09
الحبس 7 أعوام لأيمن حاج يحيى إثر إدانته بالاتصال مع جهات إيرانية

الحبس 7 أعوام لأيمن حاج يحيى إثر إدانته بالاتصال مع جهات إيرانية

2023-01-09
قتيل في جريمة إطلاق نار بيافا واعتقال مشتبه

قتيل في جريمة إطلاق نار بيافا واعتقال مشتبه

2023-01-09
رئيس الائتلاف بالكنيست: تشريع سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى

رئيس الائتلاف بالكنيست: تشريع سريع لسحب المواطنة والإقامة من الأسرى

2023-01-09
تعليمات جديدة لبن غفير تستهدف المتظاهرين والاحتفالات بتحرر الأسرى

تعليمات جديدة لبن غفير تستهدف المتظاهرين والاحتفالات بتحرر الأسرى

2023-01-09