أفغانستان: "داعش" يتبنّى التفجير في كابُل

تبنّى تنظيم "داعش" الإرهابيّ، الأربعاء، عبر وكالته الدعائيّة "أعماق"، التفجير الانتحاري الذي وقع قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابل، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأفادت الوكالة عبر تطبيق "تليغرام" أن عنصرا في التنظيم "استطاع الوصول إلى مقر خارجية ميليشيا طالبان وسط العاصمة كابل، وذلك بعد تخطّيه كافة الحواجز والإجراءات الأمنية".

وأضافت أنه "فجّر حزامًا ناسفًا يرتديه وسط تجمّع لموظفي وحراس المقر والمسؤولين الأمنيين العاملين فيه، وذلك لحظة خروجهم من المقر"، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم "دبلوماسيون".

من مكان الانفجار (Getty Images)

وقبل إعلان "داعش"، أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح، إثر الانفجار.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل، خليل زدران، في بيان، أن الانفجار وقع في شارع وزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف أن "خمسة من المدنيين قُتلوا وأصيب عدد (دون تحديد رقم) آخر بجروح".

وتابع أن "الإمارة الإسلامية تدين مثل هذا الهجوم الجبان على المسلمين؛ وسيتم العثور على الجناة ومعاقبتهم على أعمالهم الشريرة".

من جانبها، ذكرت قناة "أمو تي في" الإخبارية المحلية نقلا عن مصادر في الخارجية، أن 20 شخصا قتلوا فيما أصيب 26 آخرون إثر التفجير.

(Getty Images)

وفي وقت سابق، قالت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، إن اجتماعا مع مسؤولين صينيين كان جاريا في وزارة الخارجية عندما وقع الانفجار، فيما نفت الوزارة صحة تلك التقارير.

وإثر انفجار اليوم، أغلقت قوات طالبان الشوارع المؤدية إلى الوزارة أمام حركة المرور واتخذت إجراءات أمنية مكثفة في المنطقة المحيطة.

كما أغلقت قوات طالبان شارع مستشفى الطوارئ وسط كابل أمام حركة المرور حيث تم نقل الجرحى إليه.