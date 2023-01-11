المطارات الأميركية تبدأ العودة لطبيعتها تدريجيا بعد توقفها إثر "خلل تقني"

بدأ استئناف الرحلات الجوية تدريجيا في الولايات المتحدة، بعدما سارعت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، بإصلاح "عطل تقني" لم يحدد مصدره بعد، فرض توقفا مؤقتا على الرحلات الجوية المدنية المغادرة للبلاد.

ولم يتضح سبب المشكلة التي أدت إلى تأخير آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، فيما قال مسؤولون أميركيون إنهم لم يجدوا حتى الآن أي أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية على "تويتر": "تُستأنف الحركة الجوية الطبيعية بشكل تدريجي في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب عطل طرأ خلال الليل في نظام إخطار المهام الجوية الذي يقدم معلومات السلامة لطواقم لطيران".

وتابعت "رُفع منع السفر. نواصل البحث لمعرفة سبب المشكلة الأولية".

وكانت هيئة الطيران المدني الأميركي، قد أمرت بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة 16:00 بتوقيت القدس لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.

وكتبت في بيان أن "هيئة الطيران المدني الأميركي أمرت شركات الطيران بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت القدس) للتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".

وبحسب موقع "فلايت أوير" الإلكتروني لتتبع حركة الطائرات، تأخرت أكثر من 5400 رحلة وأُلغيت 900 رحلة، وقال مسؤولون إن عودة الرحلات الجوية لطبيعتها سيستغرق ساعات.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن إدارة الطيران الفيدرالية أمرت شركات الطيران في وقت سابق الأربعاء، بمنع إقلاع جميع الرحلات المحلية مؤقتا، بعد العطل الذي تم إصلاحه في الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن تنفذ الإدارة برنامج تأخير على الأرض من أجل معالجة تراكم الرحلات الجوية المتوقفة لساعات. وسُمح للرحلات الموجودة بالفعل في الجو بمواصلة رحلاتها لوجهاتها خلال فترة العطل.

وإثر إعلان الهيئة الأولي، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق الرحلات الداخلية، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وأمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزارة النقل، بالتحقيق في العطل، وقال إن سببه غير معروف في هذا الوقت. وردا على سؤال عما إذا كان هجوم إلكتروني وراء العطل، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "لا نعرف".

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان - بيار، في "تغريدة": "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة".

وتابعت "لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".