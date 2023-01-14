بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

عرب ٤٨ / أ ف ب

استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في البيت الأبيض، الجمعة، وأشاد بقوة تحالف البلدين والدور المتزايد الذي تنوي اليابان القيام به في حماية الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال بايدن في المكتب البيضوي "أريد أن أكون واضحًا للغاية: الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا وبشكل حازم وكامل هذا التحالف والأهم من ذلك الدفاع عن اليابان"، مرحبًا مرة أخرى "بالزيادة التاريخية" في الميزانية العسكرية لليابان وإستراتيجيتها الأمنية الجديدة.

وأضاف الرئيس الأميركي "أنت قائد حقيقي وصديق حقيقي".

من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الياباني عن العقيدة الدفاعية الجديدة التي أقرت في كانون الأول/ديسمبر والتي تنص على زيادة هائلة في ميزانية الدفاع.

وقال إن من شأنها أن "تفيد قدراتنا على الردع والاستجابة".

وهذه هي الزيارة الأولى إلى واشنطن التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده رئاسة دول مجموعة السبع هذا العام.

وتأتي الزيارة في ختام جولة في أوروبا وأميركا الشمالية شملت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.

ومن المقرر أن يناقش بايدن وكيشيدا مجموعة من القضايا الدولية من بينها الحرب في أوكرانيا، وتعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن قضايا متعلقة بالاقتصاد والتكنولوجيا.

في هذا الصدد، تضغط واشنطن من أجل فرض قيود أقوى على صادرات أشباه الموصلات الصينية.

وتظهر اليابان طموحات جديدة في مواجهة الصين تشمل الدفاع الفضائي ونشر مزيد من قوات المارينز في أوكيناوا وإبرام اتفاق عسكري مع لندن. وصارت طوكيو تعتبر أن بكين تمثل "تحديًا إستراتيجيًا غير مسبوق" لأمنها.

وكشفت طوكيو في كانون الأول/ديسمبر عن إصلاح شامل لعقيدتها الدفاعية، شمل مضاعفة الإنفاق العسكري تقريبًا ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2027.

كذلك تعتزم الحصول على "قدرة للهجوم المضاد" من خلال الحصول على صواريخ بعيدة المدى، وهو تغيير رئيسي في البلد الذي يحظر دستوره السلمي الموضوع بعد الحرب العالمية الثانية خوض الحروب.

ومن المنتظر أن يبرم رئيس الوزراء الياباني اتفاقية إطارية في مجال التعاون الفضائي مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).