الرئيس الجزائريّ إلى فرنسا في أيّار لأوّل مرّة منذ تولّيه الحكم

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس البلاد، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا في أيار/ مايو المقبل، هي الأولى من نوعها له منذ وصوله الحكم في 2019.

وبحسب بيان للرئاسة، فإن تحديد موعد الزيارة تم خلال اتصال هاتفي بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الأحد.

وأوضحت أن تبون تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون تناولا خلاله قضايا تهم العلاقات الثنائية.

كما تطرق الرئيسان إلى "زيارة الدولة" التي سيؤديها تبون إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال مايو المقبل، حسب البيان ذاته.

وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها لتبون إلى فرنسا منذ وصوله الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتميزت فترة حكم تبون بعدة هزات في العلاقات مع فرنسا بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962) وكذا قضايا الهجرة.

وفي آب/ أغسطس الماضي، زار الرئيس الفرنسي الجزائر من أجل "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وتوّجت زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر بإعلان مشترك حول اتفاق الجانبين على جملة تفاهمات تخص ملف الذاكرة وماضي الاستعمار الفرنسي في البلاد، والتعاون في مجال الأمن والدفاع والسياسية الخارجية والاقتصاد.