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بريطانيا: توقيف رجل بعد ضبط طرد يحتوي على اليورانيوم في مطار هيثرو

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 23:40

بريطانيا: توقيف رجل بعد ضبط طرد يحتوي على اليورانيوم في مطار هيثرو
داخل مطار هيثرو في لندن (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أُوقف رجل في إطار تحقيق تجريه أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية بشأن العثور في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، على كمية من اليورانيوم في مطار هيثرو اللندني، وفق ما أعلنت الشرطة، اليوم الأحد.

والموقوف يبلغ 60 عاما وقد ألقت شرطة تشيشير في شمال غرب إنجلترا، القبض عليه في إطار قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يلحظ في أحد فصوله حيازة مواد مشعة وتصنيعها.

وقد أُخلي سبيله بكفالة حتى نيسان/ أبريل.

وكانت شرطة لندن قد أشارت الأربعاء الماضي، إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا بعدما ضُبطت في 29 كانون الأول/ ديسمبر كمية ضئيلة من اليورانيوم داخل طرد في مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وأكدت صحيفة "ذا صن" التي كانت أول من أفاد بعملية الضبط هذه، أن الطرد مصدره باكستان وقد وصل إلى إنجلترا في طائرة أقلعت من سلطنة عمان.

وقال قائد الشرطة، ريتشارد سميث: "أود ان أوضح أنه على الرغم من عملية التوقيف هذه وبناء على ما لدينا من معلومات، يبدو أن هذه الواقعة لا تبدو على صلة بأي تهديد للعامة"، مشددا على أن التحقيق مستمر.

وأشار إلى أن الكمية الضئيلة التي تم ضبطها من اليورانيوم "تثير القلق، لكنّها تظهر فاعلية الإجراءات وعمليات التفتيش التي نطبقها مع شركائنا، للكشف عن هذا النوع من المواد".

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