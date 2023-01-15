الناتو: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا "في المستقبل القريب"

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأحد، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرغ لصحيفة "هاندلسبلات" اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف "إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب".

وأضاف: "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج إليها لكي تنتصر".

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة فيما قامت الدول الغربية بتوسيع نطاق الأسلحة التي تؤمّنها.

والأسبوع الماضي، تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع، هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز "ماردر"، و50 مدرّعة أميركية من طراز برادلي، وعدد من مدرّعات "إ إم إكس-10" الفرنسية. لكن الضغط يزداد ليوافق حلفاء كييف على تسليم دبابات قتالية.

وتعهدت المملكة المتحدة، أمس السبت، إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".

وقال ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترف خطأ بشنّه هجومًا على أوكرانيا.

وأضاف: "لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة. نرى أخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات، ومشاكل القيادة لديهم، ومعداتهم الرديئة"، لكن الروس "أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم".