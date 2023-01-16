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مصرع 19 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 12:41

مصرع 19 شخصا في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في السنغال
من حادث سابق في السنغال (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

لقي 19 شخصا مصارعهم، صباح اليوم الإثنين، في شمال السنغال في اصطدام بين حافلة وشاحنة بعد ثمانية أيام على حادث مروري آخر قضى فيه أكثر من 40 شخصا، على ما أفادت فرق الإسعاف.

ووقع الحادث قرب بلدة ساكال، شمالي البلاد، في منطقة لوغا وأسفر كذلك عن إصابة 24 شخصا آخرين على ما أوضح المسؤول في فرق الإسعاف، الكولونيل بابا أنج ميشال دياتا.

وكان اصطدام بين حافلتين أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلا، يوم الثامن من كانون الثاني/ يناير، في وسط البلاد، مسلطا الضوء مجددا على مآسي الطرقات في السنغال على غرار دول إفريقية كثيرة بسبب تقادم السيارات والقيادة المتهورة والفساد المنتشر في صفوف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون أو السهر على إصدار إجازات السوق.

وعزيت مأساة الثامن من كانون الثاني/ يناير لانفجار إطار ما أثار موجة من الانتقادات حيال السلطات لعجزها عن فرض احترام قواعد القيادة فضلا عن القواعد المتبعة بشأن وضع السيارات على الرغم من ازدياد الحوادث.

وأعلنت الحكومة السنغالية بعد ذلك حوالي عشرين تدبيرا إلا أن بعضها تعرض لانتقادات وبأنها غير قابلة للتطبيق من جانب المشرفين على قطاع النقل.

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#السنغال
#حوادث الطرق
#مركبات
#ضحايا الحوادث

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