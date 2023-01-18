روسيا تشبّه السياسات الغربيّة تجاهها بخطّة هتلر و"لا شكوك" لدى بوتين بشأن الانتصار

شبّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، السياسات الغربية تجاه روسيا، بخطة "الحل النهائي" للزعيم النازي أدولف هتلر للإبادة الجماعية لليهود، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن "لا شكوك" لديه بشأن الانتصار في أوكرانيا رغم انتكاسات ميدانية في الهجوم الذي بدأ قبل نحو عام.

وكانت تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي حول هتلر واليهود، قد دفعت بوتين إلى تقديم اعتذار علنيّ، نيابة عنه العام الماضي.

وجاءت التصريحات الجديدة للافروف، خلال مؤتمره الصحافي السنوي، وقد قال اليوم الأربعاء: "تماما على غرار نابليون الذي حشد عمليا كل أوروبا ضد الإمبراطورية الروسية، وتماما على غرار هتلر الذي حشد واستولى... على غالبية البلدان الأوروبية ووضعها في مواجهة الاتحاد السوفييتي، تشكّل الولايات المتحدة الآن تحالفا".

وقال لافروف إن البلدان الغربية "تشن بالوكالة من خلال أوكرانيا حربا ضد بلدنا".

لافروف (Getty Images)

وتابع أن "المهمة هي نفسها: الحل النهائي للمسألة الروسية. تماما على غرار هتلر الذي أراد ان يحل نهائيا مسألة اليهود".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرّق فيها لافروف إلى هتلر واليهود في تصريحاته حول الغرب، وسبق أن وُجّهت له اتّهامات بمعاداة السامية.

وفي أيار/ مايو من العام الماضي قدّم بوتين اعتذارا لإسرائيل بعد تصريحات للافروف، قال فيها إن هتلر كان "دمه يهوديا".

واليوم، شدّد لافروف على أن روسيا لم تتلقَّ من الغرب أي "مقترحات جدية" بشان حل النزاع في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي: "نحن مستعدون للرد على أي مقترحات جدية"، مضيفا "لكننا لم نتلقَّ بعد أيا منها".

ودافع لافروف عن الأهداف التي يسعى الكرملين إلى تحقيقها في هجومه المستمر منذ 11 شهرا على أوكرانيا. وقال: "ليست الأهداف مختلقة ولم تأت من عدم، إنها أهداف تحدّدها المصالح الأمنية الأساسية والمشروعة لروسيا الاتحادية".

ويقول معارضون للكرملين إن أهدافه العسكرية في أوكرانيا غير واضحة، وتبدّلت منذ أن فشلت موسكو في السيطرة على كييف في بدايات الهجوم.

بوتين يؤكد أن "لا شكوك" لديه بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا

وقال بوتين لعمال في مصنع في سان بطرسبورغ، ثاني أكبر المدن الروسية إن النصر "مضمون، لا شكّ لدي في ذلك".

وأضاف أن "وحدة وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة وبطولة مقاتلينا، وبالطبع عمل القطاع الصناعي العسكري"، سيضمن النصر.

بوتين خلال جولته في المنشأة (Getty Images)

وأثنى بوتين على صناعة الدفاع الروسية، وذلك في كلمته في المنشأة التابعة لمصنّع الصواريخ الروسي "ألماز-أنتي".

وقال: "لدينا شيء نعتمد عليه ولا يسعنا إلا أن يلهمنا بأن يكون النصر حليفنا".

وكان بوتين يزور مسقط رأسه في الذكرى الثمانين لكسر القوات السوفييتية حصار لينينغراد، كما كانت تعرف المدينة آنذاك.

وجاءت تصريحاته بعد أسبوع على تغييره قائد القوات الروسية في أوكرانيا، في قرار جاء عقب سلسلة هزائم في ساحة المعركة في أوكرانيا العام الماضي.

ويبرز قلق في روسيا بشأن مدة ما تطلق عليه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للهجوم.

ودافع بوتين مجددا عن أهدافه في أوكرانيا، حيث أرسل في البداية قواته "لتطهير" الدولة الموالية للغرب "من النازيين".

وقال: "يحق لنا أن نقول أننا نحارب النازية الجديدة".

الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر ستزور موسكو هذا الأسبوع

وفي سياق ذي صلة، تزور الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر، موسكو، هذا الأسبوع، بعدما قامت بزيارة لأوكرانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان.

وقال البيان: "تزور رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف الإنسانية العاجلة مع مسؤولين حكوميين والصليب الأحمر الروسي".

الناتو يؤكد على ضرورة دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، على ضرورة تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حسبما نقلت وسائل إعلام أوروبية.

وقال إن أوكرانيا بحاجة إلى "زيادة كبيرة في الأسلحة في تلك اللحظة المحورية من الحرب"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الدعم "هو الطريق الوحيد للتوصل حل سلمي تفاوضي مع روسيا".

وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات.

وفي السياق، شدد ستولتنبرغ على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يبد أي مؤشرات على استعداده لإحلال السلام".

وأضاف: "إذا كنا نريد حلا سلميا عن طريق التفاوض غدا، فنحن بحاجة إلى توفير المزيد من الأسلحة اليوم".