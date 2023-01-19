15 قتيلا جراء حريق بثكنة عسكرية بأرمينيا

قضى 15 عسكريا على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة جراء حريق اندلع خلال الليل في ثكنة تابعة للجيش الأرمني، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان الوزارة "بحسب المعلومات الأولية، قتل 15 عسكريا نتيجة حريق اندلع في سرية مهندسي وقناصي نخبة.... وتعتبر حال ثلاثة عسكريين خطيرة".

وأفادت الوزارة أن الحريق اندلع الخميس عند الساعة 01,30 بالتوقيت المحلي، في بلدة أزات في منطقة جيغاركونيك (شرق). ولم يتم تحديد سبب المأساة بعد.

في آب/أغسطس الماضي، قُتل نحو عشرة أشخاص جراء انفجار وحريق تلاه، في سوق تلقى إقبالًا كثيفًا في العاصمة الأرمنية يريفان.

ولا تزال أرمينيا، الدولة الصغيرة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة، تتعافى من فترة عصيبة مرت بها منذ حرب العام 2020 مع أذربيجان المجاورة والتي انتهت بهزيمة كبيرة وأزمة سياسية.

ورغم انتهاء المعارك الواسعة النطاق، إلا أن التوترات لا تزال موجودة بين الخصمين بشأن حدودهما.