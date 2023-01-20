عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أكثر من مليوني شخص في الاحتجاجات بفرنسا

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 07:05

أكثر من مليوني شخص في الاحتجاجات بفرنسا
(أ ب)
عرب ٤٨/ أب
تحرير: قاسم بكري

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1.1 مليون شخص احتجوا في أنحاء فرنسا، الخميس، ضد خطة الحكومة لرفع سن التقاعد.

وقالت النقابات التي نظمت الاحتجاجات والإضرابات التي طالت قطاع النقل وقطاعات أخرى إن أكثر من مليوني شخص شاركوا.

وخرجت حشود كبيرة للاحتجاجات على الجهود الفرنسية السابقة لإصلاح نظام التقاعد، لا سيما خلال فترة ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأولى وتحت حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2010. لكن لم يجذب أي من تلك الاحتجاجات أكثر من مليون شخص، وفقا لتقديرات الحكومة.

وكان ماكرون تعهد في وقت سابق، الخميس، بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية لنظام معاشات التقاعد، والذي من شأنه أن يرفع سن التقاعد في البلاد، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات على مستوى البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، الخميس، على هامش قمة فرنسية - إسبانية في برشلونة، قال ماكرون إنه "يجب أن نقوم بهذا الإصلاح".

وأضاف أنه "سنفعل ذلك باحترام وبروح من الحوار، ولكن أيضا بحزم ومسؤولية".

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#احتجاجات
#إيمانويل ماكرون
#إضرابات
#نيكولا ساركوزي

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الدول الداعمة لأوكرانيا عسكريا تجتمع في ألمانيا
الدول الداعمة لأوكرانيا عسكريا تجتمع في ألمانيا

2023-01-20

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يتهم أميركيا بالتجسس
جهاز الأمن الفدرالي الروسي يتهم أميركيا بالتجسس

2023-01-20

الأردن يوقع اتفاقية لشراء 12 طائرة "إف 16" من الولايات المتحدة
الأردن يوقع اتفاقية لشراء 12 طائرة "إف 16" من الولايات المتحدة

2023-01-19

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

شهيدان وإصابات إثر اقتحام الاحتلال مخيم جنين

2023-01-19
العراق: قتيل وعشرات المصابين إثر تدافع بمحيط ملعب نهائي

العراق: قتيل وعشرات المصابين إثر تدافع بمحيط ملعب نهائي "خليجي 25" في البصرة

2023-01-19
اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

2023-01-19
حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين

حالة الطقس: جو مائل للدفء ورياح جافة حتى الإثنين

2023-01-19
تقديرات في شاس: نتنياهو سيقيل درعي حتى مساء الجمعة

تقديرات في شاس: نتنياهو سيقيل درعي حتى مساء الجمعة

2023-01-19