أكثر من مليوني شخص في الاحتجاجات بفرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أكثر من 1.1 مليون شخص احتجوا في أنحاء فرنسا، الخميس، ضد خطة الحكومة لرفع سن التقاعد.

وقالت النقابات التي نظمت الاحتجاجات والإضرابات التي طالت قطاع النقل وقطاعات أخرى إن أكثر من مليوني شخص شاركوا.

وخرجت حشود كبيرة للاحتجاجات على الجهود الفرنسية السابقة لإصلاح نظام التقاعد، لا سيما خلال فترة ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأولى وتحت حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2010. لكن لم يجذب أي من تلك الاحتجاجات أكثر من مليون شخص، وفقا لتقديرات الحكومة.

وكان ماكرون تعهد في وقت سابق، الخميس، بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية لنظام معاشات التقاعد، والذي من شأنه أن يرفع سن التقاعد في البلاد، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة والإضرابات على مستوى البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، الخميس، على هامش قمة فرنسية - إسبانية في برشلونة، قال ماكرون إنه "يجب أن نقوم بهذا الإصلاح".

وأضاف أنه "سنفعل ذلك باحترام وبروح من الحوار، ولكن أيضا بحزم ومسؤولية".