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لبنان وفنزويلا تفقدان حقوق التصويت في الأمم المتحدة

تاريخ النشر: 20/01/2023 - 09:40

لبنان وفنزويلا تفقدان حقوق التصويت في الأمم المتحدة
اكتظاظ أمام محظة وقود في بيروت (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فقدت فنزويلا ولبنان وجنوب السودان، حقوقها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوًا، وذلك بسبب التأخُّر عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، بحسب ما قال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، أمس الخميس.

وقال الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إن ثلاث دول أخرى فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا وغينيا الاستوائية والجابون.

وتشغل الجابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم في التصويت.

لكنه يمنح الجمعية العامة أيضًا سلطة تقرير "أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.

وقررت الجمعية العامة أن ثلاث دول إفريقية مدرجة على قائمة الدول التي عليها متأخرات - جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي والصومال - ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت. منحت الدول الثلاث نفس الإعفاء العام الماضي.

ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولارًا للبنان، و619103 دولارًا لغينيا الاستوائية، و196130 دولارًا لجنوب السودان، و61686 دولارًا للغابون، و20580 دولارًا لدومينيكا.

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