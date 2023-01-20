هيئة الطيران الأميركيّة تؤكد أن تعطّل الحركة الجويّة سببه خطأ بشريّ

أكدت هيئة الطيران المدني الأميركي، أمس الخميس، أن العطل التقني الذي أجبرها على تعليق كل الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة موقتًا في 11 كانون الثاني/يناير، كان بسبب قيام أحد المتعاقدين بمحو ملفات عن طريق الخطأ.

وسبق للهيئة أن أفادت بأنّ تلف ملف قاعدة بيانات تسبب بالعطل وأدى إلى تأخير وإلغاء الآلاف من عمليات الإقلاع في 11 كانون الثاني/ يناير.

وقالت الهيئة أمس، إن تقريرًا أوليًا أظهر أن أحد المتعاقدين من الباطن "مسح ملفات عن غير قصد أثناء عمله على المزامنة بين قاعدة البيانات الرئيسية وقاعدة البيانات الاحتياطية".

ويستمر التحقيق، لكن تؤكد الهيئة أنها لم تجد أي دليل يربط الحادث بعمل مدبّر أو هجوم إلكتروني.

وتتخذ هيئة الطيران المدني الأميركي تدابير لضمان أن يكون نظام المعلومات المعني، الهادف إلى تحذير أفراد طاقم الطائرة من أخطار محتملة على الأرض أو في الجو في الوقت الحقيقي، "أكثر متانة".

وقال وزير النقل الأميركي، بيت بوتيدجيدج، في 11 كانون الثاني/ يناير، إنه طلب من هيئة الطيران المدني الأميركي تحديد أسباب المشكلة، وشرح سبب عدم عمل الأنظمة البديلة التي كان من المفترض أن تعمل في حال حدوث مشكلات.